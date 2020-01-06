Reel efektif döviz kuru endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2019'da TÜFE bazında 1,20 puan azalarak 76,17'ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 2019 yılının aralık ayında bir önceki aya kıyasla 1,20 puan azalışla 76,17'ye indi. Endeks, kasım ayında 77,37 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 2,19 puan azalarak 82,07'den 79,88'e geriledi.

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Türk lirasının değeri, 2019'un aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,20 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,87 puan azaldı.

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