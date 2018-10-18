Raci Kaya VakıfBank'taki görevinden ayrıldı | Ekonomi Haberleri

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Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Raci Kaya, Uluslararası Para Fonu (IMF) ülke grubu icra direktörlüğü görevini üstlenmesi nedeniyle bankadaki görevinden istifa etti. Açıklama Vakıfbank tarafından KAP'a yapıldı.

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