Raci Kaya VakıfBank'taki görevinden ayrıldı | Ekonomi Haberleri

Raci Kaya VakıfBank'taki görevinden ayrıldı
Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, IMF ülke grubu icra direktörlüğü görevini üstlenmesi nedeniyle bankadaki görevinden ayrıldı.
Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Raci Kaya, Uluslararası Para Fonu (IMF) ülke grubu icra direktörlüğü görevini üstlenmesi nedeniyle bankadaki görevinden istifa etti. Açıklama Vakıfbank tarafından KAP'a yapıldı.
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