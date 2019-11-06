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QNB Finansbank'tan tarıma 2 milyar lira kredi

06.11.2019 - 12:18
QNB Finansbank'tan tarıma 2 milyar lira kredi | Ekonomi Haberleri

QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Çağlar, "Tarım, Türkiye için çok önemli bir ekonomik üretim alanı. Dolayısıyla buraya olan güvenimizi göstermek amacıyla her sene desteklerimizin üstüne koyarak gidiyoruz" dedi.

QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar, TÜYAP 13. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı için geldiği Adana'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, banka olarak tarımın öneminin ve desteklenmesi gerektiğinin farkında olduklarını söyledi.

QNB Finansbank olarak tarım sektörünün her zaman yanında olduklarını vurgulayan Çağlar, "Çünkü tarım sektörü güvendiğimiz, geleceğin üretim sektörü olarak devam edecek bir sektör olacak. Türkiye için de çok önemli bir ekonomik üretim alanı. Dolayısıyla buraya olan güvenimizi göstermek amacıyla her sene verdiğimiz desteğin üstüne koyarak gidiyoruz. Bu sene tarım sektöründe 9 ayda yaklaşık 2 milyar liralık bir kredi kullandırmamız, finansman desteğimiz oldu. Finansman desteğimiz de artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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120 BİN ÇİFTÇİYE TARIM KART

Üretici ve çiftçiye yönelik finansman kolaylığı sağlamak için Tarım Kart uygulaması yaptıklarını dile getiren Çağlar, şöyle devam etti: "Kartla çiftçilere anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerde faizsiz ödeme kolaylığı sağlanıyor. Ödemeleri hasat tarihlerine kadar ertelenebiliyor. Dolayısıyla hem finansman yükünün neredeyse sıfırlandığı hem de vadesinin üretime göre dizayn edilebildiği bir ödeme sistemleri altyapısından bahsediyoruz. Tarım Kart aslında bunu sağlıyor. Kartın yaygınlaşması için çalışmalar da sürüyor. Sistem yaklaşık bir yılını doldurdu. Hedefimiz tabii ki devam ediyor. Bugünden yarına olacak bir hedef değil, sürekliliği olan bir hedef. Dolayısıyla biz bugün itibarıyla yaklaşık 120 bin çiftçiye ulaşmış durumdayız. Her sene bunun üzerine koyarak gitmeye çalışıyoruz. Bugün 2 bin civarında olan üye iş yeri sayısını önümüzdeki yılın sonu itibarıyla yaklaşık 5 bin civarına çıkartma hedefiyle hareket ediyoruz."

HAL ESNAFINA DİJİTAL DESTEK

Çağlar, üreticinin yanı sıra ürünün pazara ulaşmasında rol oynayan hal esnafı, komisyoncular ve kabzımallara yönelik dijital köprü olarak hizmet sunmaya başladıklarını vurguladı.

Finansal hizmetlerin dönüşümüne ayak uydurmak için banka olarak "e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye ve e-defter" konularında müşterilerine "e-dönüşüm paketi" hazırladıklarını ifade eden Çağlar, şunları kaydetti: "Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre gelecek yıldan itibaren e- faturaya geçme zorunluluğu olan firmalar içinde hal esnafı, komisyoncular ve kabzımallar diyebileceğimiz esnaf da yer alıyor. Biz de bir mal alışverişinin sonucunda ortaya çıkacak olan her türlü finansal altyapıyı bu hizmet aracılığıyla bu esnafımıza bir dijital köprü olarak olarak sunmaya başladık. Yaklaşık 14 bin civarında olan hal esnafını, değişen dijital dünyaya taşımayı hedefliyoruz. Özellikle tarım sektörü tarafındaki hal esnafını geleceğe taşımak, bu dijital köprüyü kurmak. 2022 yılına kadar sürecek bir serüven bu ama bu yıl içerisinde biz tarım sektöründe ihtiyaç duyan tüm müşterilerle bu hizmeti buluşturmayı hedefliyoruz."


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