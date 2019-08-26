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Putin'den Rus ekonomisi için 'ilave çözüm' talebi

26.08.2019 - 15:24
Putin'den Rus ekonomisi için 'ilave çözüm' talebi | Ekonomi Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ekonomideki büyümenin tatmin edici seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Daha sürdürebilir ve güçlü bir büyüme için ilave çözümler gerekiyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ülke ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ekonomisindeki büyümenin olumlu oranda ilerlediğini belirten Putin, “Ancak genel olarak baktığımızda ekonomideki büyümenin tatmin edici seviyede olduğunu söyleyemeyiz.” dedi. Ülke ekonomisine ilişkin yeni çözümlerin gerektiğine işaret eden Putin, “Daha sürdürebilir ve güçlü bir büyüme için ilave çözümler gerekiyor.” diye konuştu.

Enflasyonun ise hedeflenen seviyeye yaklaştığını belirten Putin, “Enflasyon şu anda yüzde 4,5 seviyesinde ve kademeli bir şekilde hedefe yaklaşıyor. Ancak enflasyondaki olumlu seyir ve maaşlardaki artışa rağmen, halkın reel gelirleri yavaş yükseliyor ve bu durum endişe verici.” şeklinde konuştu.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 0,7 büyümüştü. 


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