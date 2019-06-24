Putin, AB'den gıda ithalatına yönelik yasağı uzattı | Ekonomi Haberleri

Putin, Avrupa Birliği'nden gıda ithalatına yönelik yasağı 2020 sonuna kadar uzattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nden (AB) gıda ithalatına yönelik yasağı 2020 yılının sonuna kadar uzatan kararnameyi imzaladı. Rusya, Ukrayna krizindeki rolü nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımlara misillemede bulunarak, 2014'te AB ve diğer ülkelerden ithal çok sayıda ürüne yönelik ambargo koymuştu.

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