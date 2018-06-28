PÜİS 'akaryakıtta zam' iddialarına yanıt verdi

PÜİS Genel Başkanı Okumuş, “Akaryakıtta ÖTV artışı olacağına dair paylaşımlar asılsızdır” şeklinde bildirdi.

Bugün, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren akaryakıt ürünlerinde aralıklı olarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı olacağı ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarına zam yapılacağına ilişkin sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılması ve bazı dağıtım şirketlerinin bayilerine benzer şekilde mesaj göndermesi üzerine PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş bir basın açıklaması yaptı.

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PÜİS Genel Başkanı Okumuş açıklaması şöyle:

“Bugün, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren akaryakıt ürünlerinin ÖTV’sinin aralıklı olarak artırılacağı ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarına zam yapılacağına ilişkin sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılmış ve bazı dağıtım şirketleri bayilerine bu içerikte mesajlar göndermiştir.

Bu paylaşımların ve mesajların Sendikamıza ulaşması üzerine, Cumhurbaşkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile konuya ilişkin gerçekleştirdiğim görüşmelerde, gerek Cumhurbaşkanlığı, gerekse de Maliye Bakanlığı’ndan akaryakıt ürünlerinin ÖTV’sinde herhangi bir artış öngörülmediği bilgisini aldım.

Asılsız olan bu tür bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla değerli basın mensuplarınızın bilgilerine sunarız.”

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