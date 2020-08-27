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Powell'dan önemli açıklamalar! Piyasalar ne tepki verdi?

27.08.2020 - 16:43 | Son Güncelleme :
Powell'dan önemli açıklamalar! Piyasalar ne tepki verdi? | Ekonomi Haberleri

Fed, yeni para politikası stratejisinde ortalama yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini ve istihdamı enflasyonun önüne koyacağını duyururken, Fed Başkanı Powell, maksimum istihdamın geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olacağını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. 

Fed Başkanı Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Fed'in enflasyon hedefi yüzde 2 ortalamayı dikkate alacak

Para politikasında sözlü yönlendirme olması gerektiğine inanıyoruz

Faizleri indirmek için daha az alanımız var

İstihdam için sayısal bir hedef vermek mantıklı değil

Ekonomiyi desteklemek için bütün araçlarımızı kullanacağız

Fiyat istikrarı hedefimizle ilgili önemli bir değişiklik yaptık

Ortalama enflasyon hedeflemesi esneklik olarak değerlendirilebilir

Enflasyon hedefin üstünde kalırsa harekete geçmekten çekinmeyeceğiz

(Ortalama enflasyon hedefi) Stratejimiz her 5 yılda bir gözden geçirilecek

Israrcı düşük enflasyon, ekonomi için riskler yaratır

POWELL'IN AÇIKLAMALARINA PİYASALARIN İLK TEPKİSİ

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrasında 1,1902'ye kadar yükselen Euro/dolar paritesi şu dakikalarda 1,1830 seviyesinde hareket ederken; Avrupa stoxx europe 600 endeksi kayıplarını sildi.

Ons altın Powell'ın açıklamaları öncesi 1946 dolar seviyesinde hareket ederken; sonrasında 1976 dolar seviyesine kadar yükselip bu seviyeden sert geriledi. Ons altın en düşük 1910 doları görürken, şu sıralarda 1925 dolar seviyesinde bulunuyor.

POWELL, YENİ ENFLASYON YAKLAŞIMI STRATEJİSİNİ ORTAYA KOYDU
Enver Erkan - Tera Yatırım Ekonomisti

Fed Başkanı Powell, Jackson Hole konuşmasında piyasanın aradığı ayrıntıyı verdi ve “ortalama enflasyon hedeflemesi” ile politikadaki yaklaşım değişikliğini duyurdu. Yani, Merkez Bankası faizleri yükseltmeden önce enflasyonun standart %2 hedefinin üzerine gitmesine izin verecek. Bu durumda da, işgücü piyasası ve ekonominin desteklenmeye devam edilmesi adına genişleme büyük oranlarda devam ettirilecek ve bu süreçte enflasyonun normalde istenenden biraz daha fazla ısınması göz ardı edilecek.

Bu noktada alışılan konu, önceki “taper tantrum” döneminden de hatırlanacağı gibi Fed’in işsizlik oranı düştükçe faizleri artırmaya daha çok meyilli olmasıydı. Pandemi istihdam dinamiklerini bozduğundan dolayı, doğal işsizlik oranından (enflasyon yaratmayan işsizlik) bahsedebilecek bir durumda değiliz. Şu anda işsizlik oranının düşmesi, faizlerin artırılması ve genişlemenin azaltılması için bir dayanak olabilecek noktadan uzakta. Fed, klasik yaklaşımdan uzaklaşacak da diyebiliriz. İstihdamda “maksimum seviyeden sapma” şeklindeki yönlendirme “maksimum düzeydeki istihdam eksikliklerine ilişkin değerlendirme” şeklinde değişmiş oluyor. Burada da, istihdamı güçlendirmek için düşük ve orta gelir sınıfına yoğunlaşma geliyor, ki koronavirüs salgınını en az omuzlayabilen sınıf olarak ekonomide iyileşme orta ve düşük gelirin durumunun iyileşmesinden geçmekte. 

Fed’in bir formüle ve takvime bağlı kalmayacağı anlaşılıyor. Tam istihdamı sağlamak konusundaki ısrar devam ediyor ve Merkez Bankası hala %2 enflasyonun uygun bir hedef olduğuna inanıyor. 

Powell konuşmasının gölgesinde kalan, 2Ç20 GSYH ilk okumadaki %32,9 daralmadan sonra ikinci okumada %31,7 oranında rekor daralma gerçekleştirdi. İlk çeyrekte de %5’lik bir ekonomik daralma gerçekleşmişti. Özel yatırımlar ve kişisel tüketim harcamaları ilk okumadan daha az bir azalma göstermiş görünüyor. 2Ç20, “evde kal” uygulamaları ile kapanma, uzaktan çalışma, işsizlik yardımları gibi uygulamaların etkilerinin en çok hissedildiği dönem.


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