Powell'dan neler bekleniyor?

"İlginç" kariyerinin yanı sıra "ılımlı" ve "uzlaşmacı" yapısıyla tanınan Powell'ın, Fed'i şu anda izlediği yoldan çıkarması beklenmiyor.

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) yaşanacak başkan değişikliğinin, bankanın para politikasında önemli bir farklılığa yol açması beklenmiyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün Fed Başkanlığı'na, beklentiler doğrultusunda bankanın Guvernörü Jerome Powell'ı aday göstererek yaklaşık 2 aydır küresel piyasaların gündemini meşgul eden konuyu kapatmış oldu.

Adaylığının ABD Senatosu’nda onaylanması halinde Şubat 2018'de Fed'in direksiyonuna geçecek Powell, 1940’lardan bu yana en zengin Fed Başkanı olacak. Powell’ın servetinin, finans sektöründeki "başarılı" kariyeri sayesinde yaklaşık 55 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Siyaset ve hukuk alanlarında eğitim gören Powell, Fed’in yaklaşık 40 yıldır "ekonomi derecesine sahip olmayan tek başkanı" olma özelliğini de taşıyacak. Bankaya 1978’den sonra başkan olan Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke ve Janet Yellen’ın ekonomi alanında doktora dereceleri bulunuyor.

FİNANS SEKTÖRÜNDEN YILLIK 1 DOLAR MAAŞ İÇİN AYRILDI

Seleflerinden serveti ve eğitimiyle ayrılan 64 yaşındaki Powell'ın kariyeri de ilgi çekici... Princeton Üniversitesi'nde siyaset ve Georgetown Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören Powell, profesyonel kariyerine hukuk alanında başlamasına karşın birkaç yıl sonra finans sektörüne transfer oldu.

1984-1990'da New York merkezli yatırım bankası Dillon Read and Co’da çalışan Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığı’nda müsteşarlık yaptı. Powell'ın kamu sektörüne geçmesinde, Dillon Read and Co’daki patronu Nicholas Brady’nin ABD Hazine Bakanı olmasının önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Yaklaşık 3 yıl süren müsteşarlık kariyerinin ardından yeniden finans sektörüne dönen Powell, Carlyle Group, Severn Capital Partners ve Global Environment Fund gibi yatırım şirketlerinde yönetici ortak olarak başarılı işlere imza attı.

Powell, 2010 yılında finans sektöründeki yüksek kazançlı kariyerini, yılda sadece 1 dolar maaş karşılığında Washington merkezli düşünce kuruluşu Bipartisan Policy Center'a katılmak için bıraktı.

Ülkede 2011 yılında yaşanan borç tavanı krizinin çözülmesine, Kongre'deki Cumhuriyetçileri borç limitinin artırılmasına ikna ederek katkı sağlayan Powell, 2012 'de dönemin Başkanı Barack Obama tarafından Fed’in Yönetim Kurulu’na atandı.

FED ADAYI BELLİ OLDU, BELİRSİZLİK BİTMEDİ

Trump’ın Fed Başkanı adayının resmiyet kazanmasının ardından gözler, Powell'ın, Senato'dan onay alıp alamayacağına ve bankanın gelecek dönemdeki politikalarını nasıl şekillendireceğine çevrildi.

Trump'ın mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'ı yeniden aday göstermemesinden memnun olmayan Demokratların, Powell'a destek verip vermeyecekleri konusunda bazı şüpheler bulunuyor. Powell'ın Fed Başkanlığı adaylığına 5 yıl önce karşı çıkan aşırı muhafazakar Cumhuriyetçilerin, yeniden karşı çıkıp çıkmayacağı da merak ediliyor.

Powell’a destek vermeyen Cumhuriyetçiler arasında Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın yanı sıra Bankacılık Komitesi üyeleri Pat Toomey ve Dean Heller gibi isimler de bulunuyordu. Buna karşın Powell'ın Cumhuriyetçi olmasının ve Obama tarafından atanmasının, Fed Başkanlığı'nın onaylanması için gerekli olan 51 oyu almasını kolaylaştıracağı tahmin ediliyor. Onay sürecinin yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor. Powell'ın Fed'in Yönetim Kurulu Üyeliği, ABD Senatosu'nda 2012 yılında 21'e karşı 74 oyla onaylanmıştı.

FED’İN PARA POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Eski Fed Başkanı Ben Bernanke’nin "ılımlı" ve "uzlaşmacı" sıfatlarıyla tanımladığı Powell'ın 2012'den bu yana alınan hiçbir faiz kararına muhalefet etmemesi, bankayı şu anki yolundan çıkarmayacağı şeklinde yorumlanıyor.

Moody’s Analytics Direktörü Ryan Sweet, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Powell’ın Yellen'ın yerine geçmesinin, Fed’in politikalarında önemli bir değişikliğe yol açmayacağını belirterek, "Fed’in politikasında kayda değer bir değişiklik beklemiyorum. Yellen ve Powell arasında muhtemelen büyük bir tutarlılık olacak. Bu nedenle piyasalar, Powell’ın seçilmesini soğukkanlı karşıladı." ifadelerini kullandı.

High Frequency Economics’in Başekonomisti Jim O'Sullivan da Powell’ın, selefinin yolundan gideceğini söyledi. Bunun kademeli sıkılaştırmanın süreceği anlamına geldiğini ifade eden O’Sullivan, "İş gücü piyasası, sağlıklı kalır ve enflasyon biraz yukarı hareket ederse Powell, kademeli faiz artırımlarını devam ettirir." dedi.

O’Sullivan, ABD Başkanı Trump’ın Fed’in Yönetim Kurulu’ndaki diğer boşluklara getireceği isimlerin para politikasını etkileyebileceğine işaret ederek, "Fed Başkanlığı için değerlendirilen John Taylor’ın bu isimlerden biri olması, Fed’i biraz şahinleştirebilir." ifadesini kullandı.