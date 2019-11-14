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Powell, Trump'ın negatif faiz çağrısını reddetti

14.11.2019 - 09:16
Powell, Trump'ın negatif faiz çağrısını reddetti | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, ABD'de büyümenin devam ettiği, istihdam piyasasının sağlam olduğu ve enflasyonun istikrarlı seyrettiği bir ortamda, Başkan Donald Trump'ın talep ettiği negatif faiz oranlarının ABD ekonomisi için uygun olmadığını söyleyerek, negatif faiz çağrısını reddetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün akşam ABD Kongresi'nin Ortak Ekonomik Komitesi önünde yaptığı konuşmada, Fed'in görevinin ticaret, göç veya federal harcama politikalarını belirlemek olmadığını söyleyerek kendisini 2020'deki başkanlık seçimlerinden önceki yılda siyasi münakaşaya dahil etme çabalarına karşılık vermedi.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un, on yıldır devam eden güçlü büyüme nedeniyle hangi politikalara en çok önem verdiğini sorusuna üzerine Powell, "Uzun ve yavaş bir toparlanma oldu ancak uzun bir yol katedildi. Herkesin bunun için takdir edilmesini istiyorum" dedi.

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Ancak Powell, İsviçre ve Almanya dahil olmak üzere ülkelerin şu anda devlet tahvilleri üzerinden ödedikleri negatif faiz oranlarını sert bir dille eleştirdi. Trump, defalarca Powell'a faizleri düşürme çağrısı yaptı.

Trump dün New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada Fed'in ABD'yi diğer ülkelerle rekabet konusunda dezavantajlı olmasına neden olduğu söyleyerek, faizleri artırması ve daha sonra düşürmesi nedeniyle Fed'e yönelik eleştirisini ve negatif faiz oranları çağrısını tekrarlamıştı.


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