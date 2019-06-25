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Powell, Temsilciler Meclisinde konuşma yapacak

25.06.2019 - 09:40 | Son Güncelleme :
Powell, Temsilciler Meclisinde konuşma yapacak | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, 10 Temmuz'da ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne hitaben konuşma yapacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 10 Temmuz'da Türkiye saati ile 19.00'da ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne hitaben para politikası ve ekonominin durumu hakkında konuşma yapacak.

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Komite başkanı Maxine Waters, Powell'ın konuşma yapacağını dün e-posta ile açıkladı. Powell, ABD Senatosu Bankacılık Komisyonu'na hitaben de konuşma yapacak ancak bu konuşma tarihi henüz açıklanmadı.


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