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Powell: Para politikası iyi konumlandırıldı

26.11.2019 - 13:42 | Son Güncelleme :
Powell: Para politikası iyi konumlandırıldı | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, para politikasının güçlü istihdam piyasasını desteklemek için "iyi konumlandırıldığını" belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, katıldığı bir akşam yemeğinde yaptığı açıklamada, "Uzun süredir devam eden genişlemenin faydaları şu anda birçok kesime ulaşıyor ve şu ana kadar elde edilen etkileyici kazanımlar için hala daha alan var" dedi.

Powell, istihdam verilerindeki düzeltmelerin, piyasanın düşünüldüğü gibi geçen seneki kadar güçlü olamayacağını ortaya koyduğunu söyledi.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu Eylül ayında istihdam tahminlerini aşağı revize ederek, Mart 2019'a kadar 170,000 istihdam yaratıldığını söyledi. Bu rakam tahmin edilenin yarım milyon altında bulunuyor.

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Powell, "Bu haber bakış açımızı önemli ölçüde değiştirmediyse de, düşündüğümüzden biraz daha az ivme kaydeden ekonomiye işaret etti" dedi.

Fed yetkilileri Ekim ayında bu yıl üçüncü kez faiz indirimine giderek, politika faizinin hedef aralığını %1.5 ile %1.75 arasına çekmişti. Powell ve diğer politika yapıcılar faizlerin yakın gelecekte sabit kalarak ekonomik görünümün bozulmasını engellebileceğine işaret etti.

Powell, "Uzun süredir devam eden büyümenin bu noktasında, bardağın yarısından fazlasının dolu olduğunu görüyorum. Doğru politikalarla, bardağı daha da doldurabilir, şimdiye kadarki kazançları artırabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.


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