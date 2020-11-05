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Powell: Ekonominin toparlanma hızı ılımlı hale geldi

05.11.2020 - 22:59 | Son Güncelleme :
Powell: Ekonominin toparlanma hızı ılımlı hale geldi | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Ekonominin toparlanma hızı ılımlı hale geldi" mesajı verdi.

Fed Başkanı Powell basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Powell'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

  • Fed bugün, ekonomiyi destekleme taahhüdünü güçlendirdi
  • Son beş ayda işsizlik azaldı ancak milyonlar hala işsiz
  • Önümüzdeki yol son derece belirsiz
  • Ekonominin toparlanma hızı ılımlı hale geldi
  • Varlık alımlarının ekonomik toparlanmaya etkilerini görüştük
  • Mali yardımlar hanehalkı harcamalarında toparlanmayı destekledi
  • Varlık alımlarımızın ekonomiyi desteklediğine inanıyoruz
  • Merkez Bankasının harcama değil borç verme yetkisi olduğunu yineledi
  • Varlık alımlarını değerlendirmeye devam edeceğiz
  • Fed bundan sonra toplantı saatinde projeksiyonlarının detaylarını açıklayacak
  • Para politikası ve mali politikanın desteği gerekiyor
  • Aşağı yönlü riskler konusunda endişeliyiz
  • Pandeminin kontrol altına alınması ekonomi için kritik
  • Varlık alımlarımız ekonomik aktiviteyi ve finansal istikrarı destekliyor
  • Varlık alımlarını azaltmayı görüşmedik
  • Mali politika Fed'in gelirler konusunda başaramayacağı şeyi yapabilir
  • Ekonomiyi desteklemek için Fed tüm araçlarını kullanmaya hazırdır
  • Fed ekonomiyi güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir
  • ABD’de mali politikanın güçlü desteği toparlanmaya yardım etti
  • Pandeminin yeni dalgası daha büyük, daha yaygın görünüyor
  • Diğer merkez bankalarıyla daha yeşil bir finansal sistem üzerine görüşüyoruz
  • Kuyruk risklerine dair endişelerimiz azaldı
  • Seçimi konuştuk ama toplantımızın ana gündemi değildi
  • Işler bozulursa yeni imkanların tesisini düşünebiliriz

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