Powell: Ekonominin toparlanma hızı ılımlı hale geldi | Ekonomi Haberleri

Powell: Ekonominin toparlanma hızı ılımlı hale geldi
Fed Başkanı Powell, "Ekonominin toparlanma hızı ılımlı hale geldi" mesajı verdi.
Fed Başkanı Powell basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Powell'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:
- Fed bugün, ekonomiyi destekleme taahhüdünü güçlendirdi
- Son beş ayda işsizlik azaldı ancak milyonlar hala işsiz
- Önümüzdeki yol son derece belirsiz
- Ekonominin toparlanma hızı ılımlı hale geldi
- Varlık alımlarının ekonomik toparlanmaya etkilerini görüştük
- Mali yardımlar hanehalkı harcamalarında toparlanmayı destekledi
- Varlık alımlarımızın ekonomiyi desteklediğine inanıyoruz
- Merkez Bankasının harcama değil borç verme yetkisi olduğunu yineledi
- Varlık alımlarını değerlendirmeye devam edeceğiz
- Fed bundan sonra toplantı saatinde projeksiyonlarının detaylarını açıklayacak
- Para politikası ve mali politikanın desteği gerekiyor
- Aşağı yönlü riskler konusunda endişeliyiz
- Pandeminin kontrol altına alınması ekonomi için kritik
- Varlık alımlarımız ekonomik aktiviteyi ve finansal istikrarı destekliyor
- Varlık alımlarını azaltmayı görüşmedik
- Mali politika Fed'in gelirler konusunda başaramayacağı şeyi yapabilir
- Ekonomiyi desteklemek için Fed tüm araçlarını kullanmaya hazırdır
- Fed ekonomiyi güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir
- ABD’de mali politikanın güçlü desteği toparlanmaya yardım etti
- Pandeminin yeni dalgası daha büyük, daha yaygın görünüyor
- Diğer merkez bankalarıyla daha yeşil bir finansal sistem üzerine görüşüyoruz
- Kuyruk risklerine dair endişelerimiz azaldı
- Seçimi konuştuk ama toplantımızın ana gündemi değildi
- Işler bozulursa yeni imkanların tesisini düşünebiliriz
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