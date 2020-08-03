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Polonya'dan Gazprom'a dev para cezası

03.08.2020 - 17:05 | Son Güncelleme :
Polonya'dan Gazprom'a dev para cezası | Ekonomi Haberleri

Polonya Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Ofisi (UOKİK), Kuzey Akım 2 (Nord Stream 2) Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasına yönelik süren dava kapsamında Rus enerji şirketi Gazprom'a yeterince iş birliği yapmadığı gerekçesiyle yaklaşık 50 milyon avroluk (213 milyon Polonya zlotisi) para cezası kesilmesi yönünde karar aldı.

Rus gazını Baltık Denizi altından Ukrayna ve Polonya gibi Doğu Bloku ülkelerini dışarıda bırakarak Almanya'ya taşıyacak doğal gaz hattının yapımına ilişkin yürütülen davada UOKİK, Gazprom'a yönelik alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, yaklaşık 50 milyon avroluk para cezasının Gazprom ve projede yer alan 5 uluslararası enerji şirketine kesildiği bildirildi.

Kuzey Akım 2 projesinin AB'yi Rusya'ya bağımlı kılacağı, Avrupa'nın enerji güvenliğini tehdit edeceği ve gaz tedariki alanında rekabeti zayıflatacağı gerekçesiyle doğal gaz hattına başından beri karşı çıkan Polonya, doğal gaz hattının inşaatına yönelik başlatılan davada Rus tarafının iş birliğine yanaşmadığını ileri sürdü.

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UOKİK Başkanı Tomasz Chrostny, kurumun internet sitesinde yer alan değerlendirmesinde, yürütülen soruşturma kapsamında bu yılın başında Gazprom'dan söz konusu projenin inşasını finanse eden diğer ortakların sözleşmelerini talep ettiklerini, bu hususta Rus tarafının iş birliği yapmadığını kaydetti.

EN YÜKSEK PARA CEZASI

Chrostny, yasal olarak Gazprom'un talep edilen belgeleri paylaşma yükümlülüğü olduğunu ileri sürerek, "AB'ye üye bir ülke olan Polonya yasalarının ihlali, bu yasalarda öngörülen mali yaptırımlara neden olacaktır." ifadesini kullandı.

Gazprom'un kasıtlı bir tutum sergileyerek iş birliği yapmadığını, böylelikle devam eden dava sürecini engellemeye çalıştığını iddia eden Chrostny, yasaların öngördüğü en yüksek para cezasının söz konusu şirkete kesildiğini vurguladı.

KUZEY AKIM 2

Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi altından toplam 55 milyar metreküp kapasiteli iki ayrı deniz boru hattının yapılacağı proje için resmi anlaşma, Rus enerji şirketi Gazprom, Alman enerji şirketleri E.ON ve BASF ile merkezi Avusturya'da bulunan enerji şirketi OMV arasında 2015'te imzalanmıştı.

Projeye, başta Polonya olmak üzere Slovakya ve Ukrayna'nın yanı sıra ABD de karşı çıkmıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, projeyi AB ve NATO'yu hedef alan "yeni bir hibrit silah" olarak nitelendirmişti.


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