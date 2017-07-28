Piyasaların odağında bu veri var!

Piyasalar Fed'in faizleri değiştirmemesinin ardından başta büyüme olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilere odaklandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantısında faiz değişikliğine gitmemesinin ardından New York borsasında görülen pozitif seyir dün de rekorlar getirirken, bugün açıklanacak büyüme ve gelecek haftaki enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 0,39 yükselerek kapanış rekorunu 21.797 puana taşırken, S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi tarihi zirvelerinden gelen kar satışları ile sırasıyla yüzde 0,10 ve yüzde 0,63 değer kaybetti.

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ABD'de siyasi gündemin de hareketli olduğunu dile getiren analistler, dün Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi liderlerin, vergi reformundaki görüş ayrılıklarını gidermek için “sınır vergisi” düzenlemesinden vazgeçmesi ve gece yarısı Cumhuriyetçi Partinin, Obamacare’in büyük bölümünü iptal etmek için hazırlanan son sağlık yasası teklifi ile ilgili gelişmelerin izleneceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, dün pay piyasalarında satış baskısının etkili olduğu görülürken, avro/dolar paritesi de yaklaşık 2,5 yılın zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçti ve günü yüzde 0,54 azalışla 1,1675'den tamamladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerin altında kalması ve çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 0,4 seviyesinde yatay seyrettiğinin görülmesi sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, geriledi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise kapanışa yakın yüzde 0,1 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmemesinin ardından dolar kuru düşüş eğilimini sürdürdü, BIST 100 endeksi yüzde 1,11 değer kazanarak 108.392 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinerek, açıklanan bilançolar nedeniyle hisse bazlı hareketlerin de yoğun bir şekilde devam edeceğini dile getirdi.

BIST 100 endeksinin 110.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 106.500 ve 106.000 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı Ekonomi Güven Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi

14.30 Türkiye, mayıs ayı konut fiyat endeksi

15.00 Almanya, temmuz ayı TÜFE

15.30 ABD, 2. çeyrek 2017 GSYH

15.30 ABD, 2. çeyrek 2017 kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi

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