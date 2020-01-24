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Piyasaların gözü imalat sanayi verilerinde olacak

24.01.2020 - 09:22 | Son Güncelleme :
Piyasaların gözü imalat sanayi verilerinde olacak | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'de yayılan virüse ilişkin tedirginlik devam ederken, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD Başkanı Trump'ın azli istemiyle Senato’da devam eden yargılamanın 3. gününde Demokrat savcı vekiller, Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinden biri olan "görevi kötüye kullanma" suçlamasına odaklandı. Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler, sunumunda, "Başkan'ın Ukrayna ile ilgili yaklaşımı yanlış, yasa dışı ve tehlikeliydi. Bugüne kadar hiçbir başkan, kendi ülkemizdeki seçimlerde hile yapmak için yabancı bir ülkeden yardım istememiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemede savcılık görevi gören Demokrat vekillerin savunmalarını bugün tamamlaması bekleniyor. Trump'ın avukatları da yine 3 güne yayılmış şekilde salı günkü oturumlarla birlikte savunma tarafının sunumlarını tamamlanacak ve soru-cevap bölümüne geçilecek.

Azil yargılamasının devam ettiği ABD'de pay piyasaları dün de karışık seyrini sürdürdü. Dow Jones endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında ise, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın borsalarda satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,94, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 düşüş kaydetti.

ECB dün ayrıca, para politikaları ile ilgili stratejik gözden geçirmenin başladığını duyurdu. 2003'ten bu yana ilk kez yapılacak ve bankanın ana hedefinin ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesini amaçlayan stratejik gözden geçirme ile ilgili konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, "fiyat istikrarının, para politikası araç setinin, ekonomik ve parasal analizlerin ve iletişim uygulamalarının nicel formülasyonunu” kapsayacağını bildirdi.

Bu gelişmelerin ardından Euro/dolar paritesi gerilemeye devam ederek, dün 1,1037 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bugün Çin'de başlayan ve ay sonuna kadar devam edecek olan yeni yıl tatiline karşın gündemin odağında, yayılmaya devam eden koronavirüsü bulunuyor. Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, koronavirüsten etkilenenlerin sayısı, 177’sinin durumu ağır olmak üzere 830’a yükseldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24’ünün Hubey eyaletinden, birinin de Hıbey eyaletinden olduğu belirtildi. Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420’ye çıkarken, virüs taşıma durumları "şüpheli" olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı.

Japonya'da imalat sanayi PMI verisindeki yükseliş ve enflasyonun aralıkta yıllık yüzde 0,8 artışla beklentileri aşması sonrası, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi, dün 122.000-123.500 bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra günü yüzde 0,17 azalışla 122.540 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,3 artışla 5,9360'tan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9350 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi. Dolar/TL'de ise 5,95 geçilmediği sürece dar banttaki dalgalı seyrin devam edebileceğine değinen analistler, 5,9130'un destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Almanya, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI
12.00 Euro Bölgesi, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI
12.30 İngiltere, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI
17.45 ABD, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI


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