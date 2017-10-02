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Enflasyon rakamları açıklanacak

02.10.2017 - 06:04

TÜFE'de eylül ayında yüzde 0.76 artış beklenirken, yıl sonunda yüzde 9.60 bekleniyor. TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim'de saat 10.00'da açıklayacak.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Eylül ayında medyan bazında yüzde 0.76 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anketteki yüzde 9.40'tan yüzde 9.60'a yükseldi.

Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.48-0.90 artış bandında yer alıyor. Yılsonu tahmini ise yüzde 8.70-10.80 bandında bulunuyor. Bu hafta açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyor. Bir önceki OVP'de yılsonu enflasyon tahmini yüzde 6.5 seviyesindeydi. TCMB ise enflasyonun 2017 yıl sonunda yüzde 8.7 olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.

TCMB'nin son PPK toplantısı özetlerinde Eylül ayına ilişkin öncü göstergelerin gıda yıllık enflasyonunun işlenmemiş gıda fiyatlarındaki bazın da etkisiyle artmaya devam edeceğine işaret ettiği belirtildi.  Özetlerde, Eylül ayına ilişkin göstergeler temel mal grubu enflasyonunda artışa işaret etmekle birlikte bu yükselişte giyim grubunun ağırlık sistemindeki yöntem değişiminin belirleyici olacağı not edilirken, "Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon göstergelerine ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmakta" denildi.

Özetlerde ayrıca, "Gıda grubundaki baz etkileri, beyaz eşya ve mobilya sektöründeki geçici vergi indirimlerinin Ekim ayında geri alınacak olması ve giyim grubundaki yöntem değişikliği kısa vadede enflasyonda dalgalanmaya ve çekirdek enflasyonun geçici olarak yükselmesine neden olacak gelişmeler olarak öne çıkmakta" denildi. Enflasyon Ağustos'ta aylık olarak beklentilerin üzerinde artış kaydederek yıllık bazda tekrar çift haneye yükselirken, enflasyonun önümüzdeki aylarda da yükselişinin sürmesini bekleyen ekonomistlere göre çekirdek enflasyondaki yükseliş de TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu koruması gerekliliğini ortaya koydu.

Tüketici fiyatları enflasyonu Ağustos'ta aylık bazda eğitim ve ulaştırma kalemlerinin öncülüğünde yüzde 0.15 olan beklentilerin üzerinde yüzde 0.52 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 9.79'dan yüzde 10.68'e yükseldi. Öte yandan ekonomi yönetimi enflasyonun başta gıda kalemi özelinde olmak alınan tedbirlerin etkisiyle yıl sonunda tekrar tek haneye gerilemesini bekliyor. 


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