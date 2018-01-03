Piyasaların gözü bu kritik veride!

TÜFE'de aralık ayında yüzde 0.5 artış bekleniyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Aralık ayında medyan bazında yüzde 0.5 artış bekleniyor. Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE artış beklentileri yüzde 0.20-0.82 bandında yer alıyor.

Tüketici fiyatları enflasyonunun Aralık ayında ekonomistlerin beklentilerine paralel aylık bazda yüzde 0.5 gelmesi halinde enflasyon yılı yüzde 11.70 civarında tamamlayacak.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyordu. Bir önceki OVP'de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 6.5 seviyesindeydi. TCMB'nin enflasyon hedefi ise yüzde 5 düzeyinde.

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TÜFE Kasım'da giyim ve gıda fiyatları gruplarındaki artış ve kur geçişkenliğinin etkisiyle aylık bazda yüzde 1.49 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Yıllık TÜFE ise bir önceki ayki yüzde 11.90'dan yüzde 12.98'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Merkez Bankası'nın da yakından izlediği özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" yıllık olarak yüzde 11.79'dan yüzde 12.17'ye, "C" ise yüzde 11.82'den yüzde 12.08'e yükseldi.

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