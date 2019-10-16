Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.89 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.88 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.8834 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.9326 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.31 itibarıyla 5.9003 TL seviyesinde işlem hareket ederken; 6.5515 TL seviyesine kadar yükselen Euro kuru, aynı dakikalarda 6.5122 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.5210 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, piyasalarda oynaklığın arttığı, ekonomik gerçeklerden kopuk fiyatlamaların olduğu dönemlerde piyasaların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için proaktif adımların atılmasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında İngiltere ve Euro Bölgesi'nde TÜFE, ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolarda 5.90 TL- 5.93 TL bandının izleneceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 yükselişle 98.06 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1031 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.63 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.31 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.742 puan azalışla 93 bin 514 seviyesine geriledi. BIST 100 endeksi saat 14.33 itibarıyla 1277 puan düşüşle 93 bin 980 puandan işlem görüyor. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 1.33 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksi de yüzde 1.26 oranında geriledi.

Dün, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı olarak çıkabileceğine dair haberler ve ABD'de şirket bilançolarının iyi gelmesiyle artan küresel risk iştahının pozitif etkisiyle alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 artışla 95.257,61 puandan tamamladı.

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Analistler, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin haber akışının gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının ardından ABD'li heyetin yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dün akşam ABD'de Halkbank aleyhine dava açıldığı haberinin açılışta piyasaları olumsuz etkilediğini söyleyen analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ifade etti.

Borsa İstanbul tarafından bu sabah yapılan duyuruya göre de banka hisselerinde "açığa satış" yasaklandı. BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yapılamayacak.

Piyasalarda oynaklığın arttığı, ekonomik gerçeklerden kopuk fiyatlamaların öne çıktığı dönemlerde dünyanın hemen her piyasasında bu tür önlemlerin alındığına dikkati çeken analistler, Borsa İstanbul yönetiminin de piyasaların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için proaktif bir şekilde adım attığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Suriye sınırı ve ABD ile diplomatik ilişkilerin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret, ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

GRAM ALTIN 281 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kaybıyla 280.93 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,0 azalışla 281,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 14.14 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,25 altında 280.93 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 459 lira, Cumhuriyet altını da 1.893 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.481 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de açıklanmaya başlayan 3. çeyrek şirket bilançoları ve Çin ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser havanın risk iştahını artırdığını söyledi. Brexit görüşmelerinde, taraflardan gelen olumlu açıklamaların da altının ons fiyatı üzerinde görece aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydeden analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olacağını ifade etti.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 2,2 düşüşle 116.700 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.525 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 2.575 puan altında 116.700 seviyesinde dengelendi. Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 119.275 puandan tamamladı.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin haber akışının gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının ardından ABD'li heyetin yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dün akşam ABD'de Halkbank aleyhine dava açılmasının, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının bir süre daha gündemi meşgul edeceğini gösterdiğini kaydeden analistler, endeks ve pay kontratlarında sert hareketliliklerin görülebileceğini söyledi.

Söz konusu haberlerin etkisiyle Halkbank pay vadeli işlem kontratı, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 9 azalışla 4,96 liradan işlem görüyor.

Analistler, Suriye sınırı ve ABD ile diplomatik ilişkilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 116.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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