Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.58 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, haftanın son işlem gününe 5.61 TL seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.5722 TL seviyesini; en yüksek ise 5.6259 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 12.54 itibarıyla 5.5938 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1804 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.2117 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise şu dakikalarda 6.7858 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.13 düşüşle 98.01 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1099 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.18 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 258,4 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek vergi koyduğunu açıklaması üzerine dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel günü yüzde 2,7 artışla 260,3 liradan tamamladı.

Dün akşam saatlerinde gelen yükselişin ardından bugün aşağı yönlü bir seyir izleyen gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,8'lik azalışla 258,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.725 liradan satılıyor.

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Ons altın dünkü yüzde 2,4'lük değer kazancının ardından bugün Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyerek yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.438,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını, veri gündeminin yoğun olduğu yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar, dış ticaret dengesi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 1.450 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,10 azalışla 100.782,09 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.118,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de istihdam raporu, dış ticaret dengesi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 ve 99.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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