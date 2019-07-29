Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Geçtiğimiz haftayı 5.68 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 5.66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.6004 TL seviyesini; en yüksek ise 5.6709 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.24 itibarıyla 5.6139 TL seviyesinde işlem görürken, 6.2369 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2498 TL seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 yükselişle 97.85 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1128 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.35 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 257,4 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 257,4 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, haftayı yüzde 0,3 azalışla 258,6 liradan tamamladı.

Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 257,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını 1.721 liradan satılıyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın hafif üzerinde, 1.418,5 dolardan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de mortgage onayları ve ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.410 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YATAY

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,09 düşüşle 102.748,91 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 artarken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise holding oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler