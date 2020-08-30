Piyasalara FED desteği | Ekonomi Haberleri

FED Başkanı Powell’ın Jackson Hole’de yaptığı konuşma, altın fiyatları, Doğu Akdeniz’de yaşananlar, koronavirüs konusundaki gelişmeler piyasaların gündemini oluşturuyor. Döviz kurlarındaki yükseliş hareketinde ise ivme kaybı yaşandı. Powell’ın açıklamaları sonrasında ABD Doları dış piyasalarda da değer kaybı görüldü.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

İç ve dış piyasalar yoğun gündem ile birlikte dalgalı bir seyir izliyor. Borsa İstanbul’da çıkış hareketi direnç seviyelerini geçmekte zorlanırken dış borsalara göre biraz daha zayıf göründü. Döviz kurlarında hafif gerileme, kısa ve uzun vadeli gösterge tahvil bono faiz oranlarında ise gevşeme vardı. Piyasaların gündeminde, FED Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’ün açılışında gerçekleştirdiği konuşma, altın fiyatları, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, koronavirüse bağlı haberler ve makroekonomik veriler öne çıkan konu başlıkları. Tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlikte Avrupa Birliği ve Almanya’nın Yunanistan’dan yana açık tavır koymaları ayrıca Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Jerome Borrell’in Türkiye’ye yaptırım hazırlığından söz etmesi tepkiyle karşılandı.

JP MORGAN’IN ÖNERİSİ

Cuma günü gelen bu açıklamalar Borsa İstanbul’a zayıf satış dalgası olarak yansırken dış borsalardan olumsuz ayrışmasına neden oldu. Döviz kurlarında ise yükseliş hareketi ivme kaybetmeye başladı. Bu gelişmede; Merkez Bankası’nın (TCMB) örtülü faiz artırımı ve likidite kısıcı hamlelerinin yanında, Powell’in açıklamaları sonrası ABD dolarının dış piyasalarda değer kaybı, son haftalarda artışlarına şahit olduğumuz bankalardaki döviz mevduatının geçen hafta biraz gerilemesi, ABD’li ünlü yatırım bankası JP Morgan’dan gelen “dolar sat, TL al” önerisi ve kâr satışlarının etkili olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan TCMB tarafından perşembe günleri açıklanan yurtdışı yerleşiklerin portföy yatırımlarında (sıcak para) 21 ağustos haftasında yabancı çıkışlarının nette 15 milyon dolara düşmesi (hisse satışı 86 milyon dolar, tahvil bono alışı 71 milyon dolar) yabancı satış baskısının nispeten azaldığını göstermesi açısından kayda değer bir gelişme.

İYİMSERLİK SÜRÜYOR

Hatırlanırsa geçtiğimiz haftalarda bu rakamlar 500-600 milyon dolar seviyelerinde seyrediyordu. Artan pandemiye bağlı vaka sayıları ve zayıflayan aşı etkisine rağmen düşük faiz ve bol likiditen avantajını kullanmaya devam eden piyasaların genel görünümünü özetleyecek olursak, dış borsalardaki iyimserlik sürüyor. Buna karşılık olumlu havayı korumaya çalışan bir iç piyasadan söz etmek mümkün.

ALTIN FİYATINI ETKİLEDİ

FED Başkanı Powell’ın Jackson Hole’deki açıklamaları piyasa dostu ve güvercin tonda bulundu. Açıklamalarda çıkan en belirgin izlenim, FED’in strateji değişikliğine gidilmesi ve ortalama yüzde 2’lik enflasyonu hedefleme kararı oldu. Buna göre, para politikası bir süreliğine enflasyonun yüzde 2’nin üzerine çıkmasına müsaade edecek ve hemen faiz artırımına gidilmeyecek. İstihdam artışı ve pandemiye bağlı ekonomik krizin atlatılmasına öncelik verilecek. Yapılan açıklamalar aslında mevcut piyasa iklimine uygun. Düşük faiz yanında piyasalara hiç olmadığı kadar bol para verildi. Bunun sonucu olarak uzun dönemde enflasyonda artış beklentisi kaçınılmaz bir sonuç. Salgın hastalığın ekonomi üzerindeki etkilerinin sürdüğü bir ortamda faiz artışı ve likidite kısıcı adım atılması zaten çok zor. Yüksek enflasyon beklentisi ilk aşamada ABD 10 yıllık tahvil faiz oranlarında yükseliş eğilimi olarak yansıma gösterse de sonra zayıfladı. Powell’in faiz konusunda ağır davranacakları yönündeki açıklamaların ardından ABD doları değer kaybederken ( Dolar Endeksi geriledi) Euro değer kazandı. Powell’in açıklamalarından anlaşılan, enflasyon yükselse de düşük faiz, bol likidite ortamı devam, önceliğimiz istihdam ve krizin atlatılması, gerisine sonra bakarız. Bunu piyasalar ve özellikle gelişen piyasalar için olumlu değerlendirmek mümkün.

Fed Başkanı Powell’in açıklamaları nedeniyle ABD uzun dönem tahvil faiz oranlarının yükselişi kısa bir dalgalanma ve kâr satışlarının ardından altın fiyatlarına yükseliş olarak etki etti. Altın fiyatlarını etkileyen faiz, enflasyon, ABD doları, merkez bankaları para politikaları, güvenli liman ihtiyacı gibi parametrelere bakıldığında bunun nedeni anlaşılacaktır. Faizin düşük kalacak olması, ABD dolarının zayıflaması, enflasyonda yükseliş beklentisi, merkez bankalarının parasal genişleme politikalarının sürmesi ve salgın hastalıkta artan vaka sayıları ve güvenli liman ihtiyacının devam ediyor olması altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyecek gelişmeler. Bu durumda Powell’in açıklamaları sonrası altın fiyatlarındaki yükselişi olağan karşılamak gerekir. Rusya’nın geçtiğimiz günlerde bulduğu aşıya çok fazla destek ve onay gelmeyince altın fiyatları üzerindeki düşüş yönlü etkisi azaldı. Özetle, altın parlamaya devam ediyor.

BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENİYOR

Önümüzdeki hafta yoğun sayılabilecek bir iç ekonomik gündemden söz etmek mümkün. Pazartesi 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme verisi (GSYH) ve dış ticaret dengesi var. Koronavirüs’ün ekonomiyi vurduğu ikinci çeyrekte (mart-haziran dönemi) yüzde 10’un üzerinde bir daralma bekleniyor. Bu küresel ekonomi için de geçerli bir durum. Euro Bölgesi’nde yüzde 13-15 oranında küçülmeler görülürken ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31.7 daraldı. Açıklanan bu veriler daha önceleri fiyatlandığı için piyasalar üzerindeki etkileri çok sınırlı kalıyor. 03 Eylül Perşembe günü ise Ağustos enflasyon verisi açıklanacak. TÜFE’de aylık yüzde 0.90-1.00, yıllıkta yüzde 11.90-12.00 gibi piyasa beklentileri var. Bu veya yakın sonuçların TCMB faiz kararı üzerinde bir etkisi olması zor. Zira geçtiğimiz günlerde TCMB parasal sıkılaştırma ve örtülü faiz artırımı (yüksek faizden piyasa fonlaması) yönünde çok önemli adımlar atmıştı. Bunun sonuçlarını görmek isteyecektir. Ancak çift haneye yerleşen enflasyon için özellikle döviz kurlarındaki yükseliş, kur geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkileri açısından önemini koruyacak. Dış ekonomik gündemde ise ABD tarım dışı istihdam verileri yakından izlenecek.

BORSADA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Borsada kâr satışları destek seviyelerinde tepki alımlarıyla karşılaştı. Ancak bu defa direnç seviyelerini geçmekte zorlandı. İlk destekler 1.083-1.077 seviyelerinde bulunuyor. Kısa dönem için önem kazanan bu seviyelerin üzerinde tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde sonraki destekler 1.050-1.035 seviyelerinde görülüyor. İlk dirençler ise 1.118 ve 1.141 seviyelerinde. 1.141 daha önemli. Tepki çıkışının devamı ve güç kazanması için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki direnç 1.206 seviyesinde bulunuyor. Kısa dönem 1.077-1.141 destek-direnç bandı izlenebilir. Yükseliş denemeleri direnç seviyelerinde satışla karşılaşabilir.

DOLAR/TL KURUNDA KÂR SATIŞLARI GÖRÜLÜYOR

Dolar/TL kurunda çıkış hareketi korunmakla birlikte kâr satışları görülüyor. İlk destekler 7.28 ve 7.20 seviyelerinde. Düşüş hareketinin devamı açısından 7.20 seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerekecek. Sonraki destekler 7.13 ve 7.00 seviyelerinde. İlk dirençler ise 7.40-7.42 seviyelerinde. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak. 7.42 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karışılabilir.

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