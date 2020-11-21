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"Piyasalar rahat olmalı, bol miktarda kaynak var"

21.11.2020 - 13:19
"Piyasalar rahat olmalı, bol miktarda kaynak var" | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı ABD Merkez Bankasınca (Fed) uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan fonların iade edilmesini istemesinin ardından, ihtiyaç duyulması halinde fon sağlamak için bol miktarda kaynak olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik kredi programları kapsamında kullanılmayan 455 milyar dolarlık fonun Fed'den geri istenmesine ilişkin kararı değerlendirdi. Kararın siyasi bir mesele olmadığını belirten Mnuchin, 800 milyar doları aşkın kaynağın gerektiğinde kullanılabileceğini bildirdi.

Steven Mnuchin, daha fazla şirket tahvili alınmasına gerek olmadığına işaret ederek, insanların piyasalardan büyük miktarda borç para alabildiğini ifade etti.

Söz konusu anlaşmazlığa rağmen Fed Başkanı Jerome Powell ile olumlu ilişkileri olduğunu belirten Mnuchin, Powell'ın kendisinin bu konudaki görüşünü anladığını aktardı.

Mnuchin, finansal piyasaların endişelenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Piyasalar çok rahat olmalı, kalan bol miktarda kapasitemiz var." dedi.

Öte yandan, Mnuchin, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı yeni bir ekonomik destek paketi üzerinde gelecek haftalarda Demokratlarla çalışacaklarını da ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, dün Fed'den Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan 455 milyar dolarlık fonun iade edilmesini istemişti.

Mnuchin, Fed Başkanı Jerome Powell'a gönderdiği mektupta, Fed'in acil kredi programlarından 4'ü için 90 günlük uzatma, 5 programın ise daha önce belirlenen şekilde 31 Aralık'ta sona ermesini talep etmişti.


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