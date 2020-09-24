‹ Önceki Haber Fed yetkililerinden 'daha fazla destek' çağrısı Fed yetkililerinden 'daha fazla destek' çağrısı Sonraki Haber › ABD'nin ham petrol stokları azaldı ABD'nin ham petrol stokları azaldı

Piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı! İşte beklenti

24.09.2020 - 09:22 | Son Güncelleme :
Piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı! İşte beklenti | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Dün, dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomideki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ederken, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları da tedbirleri tekrar gündeme getirdi.

Bu gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolardaki değerlenmeye bağlı olarak altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metal fiyatları düşüşünü sürdürürken, petrol fiyatları ise dar bant içinde dalgalı bir seyir izliyor.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,92, S&P 500 endeksi yüzde 2,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,02 değer kaybetti. ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Amazon ve Netflix'in hisseleri yüzde 4'ün, Microsoft ve Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydetti.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede bileşik PMI, hizmet sektöründeki yavaşlamaya bağlı olarak 54,4'e geriledi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Avrupa tarafında, PMI verilerinin özellikle hizmet sektöründe beklentilerin belirgin bir şekilde altında kalması sonrası, avro/dolar paritesi düşüşü eğilimini sürdürerek, 1,1645 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dün ABD borsalarında satışların etkisini artırmasında önce kapanan Avrupa borsalarında, paritedeki düşüşün desteği ile yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,39, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,20 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

ABD borsalarındaki satıcılı seyir Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise, Kuzey Kore ile yaşanan gerilimin artabileceği endişeleri ile yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Yurt içinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirdiği diplomasi ile alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 artışla 1.102,65 puandan tamamladı. Dün 7,7041'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7010 seviyesinde işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından dün de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Analistler, diplomasi trafiğinin Doğu Akdeniz konusunda endişeleri azalttığını belirterek, bugün TCMB'nin faiz kararı ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 vaka sayılarının seyri ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. 27 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, 23 ekonomist politika faizinde değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı
10.00 Türkiye, eylül ayı sektörel güven endeksleri
11.00 Almanya, eylül ayı Ifo endeksleri
11.00 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası Ekonomi Bülteni
14.00 TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
17.00 ABD, ağustos ayı konut satışları


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.104 Değişim: 0,15% Hacim : 5.908 Mio.TL Son veri saati : 13:39
Düşük 1.097 24.09.2020 Yüksek 1.105
Açılış: 1.099
7,6810 Değişim: -0,26%
Düşük 7,6793 24.09.2020 Yüksek 7,7185
Açılış: 7,7009
8,9525 Değişim: -0,26%
Düşük 8,9470 24.09.2020 Yüksek 9,0226
Açılış: 8,9761
458,12 Değişim: -0,76%
Düşük 456,99 24.09.2020 Yüksek 463,62
Açılış: 461,64
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.