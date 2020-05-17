Piyasalar iyimserliği koruma çabasında | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalarda riskler ve belirsizlikler sürse de borsalar ucuz ve bol likiditeye bağlı olarak olumlu havayı terk etmedi. İç piyasalar da son günlerde dış piyasalardan olumlu yönde ayrıştı. Ayrıca Merkez Bankası’nın diğer ülke merkez bankalarıyla swap anlaşması yapacağı beklentisi de fiyatlanmaya devam ediyor.

İşte Hürriyet gazetesinden Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Dış piyasalarda bir süredir ekonomik faaliyetlerin tekrar başlaması, düşük faiz ve bol likiditeye bağlı iyimserlik vardı. Bu görünüm iç piyasalara da yansıma göstermişti. Ancak salgın hastalıkta ikinci dalga olasılığının öne çıkmaya başlaması olumlu havayı zayıflatmaya başladı. ABD başta olmak üzere dış borsalara gelen kâr satışları diğer borsalarda da yaygınlık gösterdi. Virüsün seyri konusundaki belirsizlik sürüyor. Fed Başkanı Powell, ekonomide belirsizliğin ve aşağı yönlü risklerin ciddi olduğunu, toparlanmanın zaman alacağını, yavaş toparlanma nedeniyle Fed’in daha fazla adım atabileceğini, negatif faizin değerlendirdikleri bir araç olmadığını ve işsizliğin 1-2 ay boyunca artacağını söylerken, Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyesi Fauci “Salgın kontrol altına alınmış değil” dedi. Bu iki açıklama durumu özetliyor bir bakıma.

ÖNEMLİ VURGU

Negatif faizin en yetkili ağızdan şimdilik gündemden kalkmış olması önemli bir vurguydu. Diğer yandan mart ve nisan verileri açıklandıkça virüse bağlı tahribatın ekonomik boyutu açığa çıkmaya devam ediyor. ABD’de son sekiz haftalık işsiz sayısı son açıklanan 2.9 milyon kişiyle birlikte 36.7 milyona ulaştı. Euro bölgesi ilk çeyrek küçülme yüzde 3.8 olurken ABD imalat sanayi üretimi yüzde 13.7 azaldı. Buna karşılık önlemler devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) bilançosu 7 trilyon dolara yaklaştı. (6.9 trilyon dolar) Dolaşımdaki parayı gösteren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası emisyon kalemi ise geçen hafta itibarıyla 221 milyar TL seviyesine ulaştı. Merkez bankası bilançoları genişlemeye devam ediyor. Dış dünyada yaşanan durgunluk içeriye de yansıma gösteriyor. Küresel piyasalarda genel görünüm, riskler ve belirsizlikler sürüyor. Ancak borsalar ucuz ve bol paraya bağlı olarak henüz olumlu havayı da terk etmiş değil.

İÇ PİYASALARDA SWAP BEKLENTİSİ FİYATLANIYOR

Dış piyasalardan son günlerde olumlu ayrışma gösteren iç piyasalarda, Merkez Bankası’nın diğer ülke merkez bankalarıyla swap anlaşması yapacağı beklentisi veya iddiası fiyatlanmaya devam ediliyor. Henüz bir anlaşma haberi gelmese de bu yöndeki beklentiler korunuyor. Swap beklentisinin daha çok etki ettiği veya fiyatlandığı yatırım aracı döviz kurları oldu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan döviz kurlarında yaşanan yükseliş swap beklentileriyle yerini kâr satışlarına bıraktı. Döviz kurlarındaki gerilemede Türkiye’nin de dahil olduğu gelişen ülke para birimlerinin değer kazanmasının da bir parça katkısı var. Bu durum Borsa İstanbul tarafına da tepki alımları olarak katkı yaptı. Beklenti gerçekleşirse, gerek borsa gerekse döviz kurları üzerine olumlu etkileri sürebilir. Aksi takdirde iyimserliğin zayıflaması olasıdır.

BİRÇOK ÜLKE BAŞVURDU

Rezervlerdeki gerileme ve dış borçlar dışında geçen hafta açıklanan mart ayı cari dengesinin 4.9 milyar dolar açık vermesi dış kaynak ihtiyacını daha önemli hale getirdi. Ekonomideki durgunluğa rağmen yeniden cari açığın artması izlenmesi gereken bir konu. Dış finansman ihtiyacının swap gibi geçici bir işlemle değil daha kalıcı bir kaynakla giderilmesi arzu edilir. Ancak yaşanan olağanüstü dönemin gereği olarak çok fazla seçici olma şansı veya alternatifi bu aşamada pek görülmüyor. Swap bu dönem finansman ihtiyacındaki bir çok ülkenin başvurduğu bir alternatif. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dokuz ülke ile swap hattı kurdu. Endonezya Fed’den 60 milyar dolar swap imkanı sağlamıştı.

GÜVENLİ LİMAN İHTİYACI HATIRLANDI

Salgın hastalıkla ilgili ikinci dalga olabilir mi tedirginliği ’güvenli liman’ ihtiyacını tekrar hatırlattı. Bu görünüme bağlı olarak ABD Doları’ndaki değerlenme ve altın (ons/dolar) fiyatındaki yükseliş devam ediyor. Düşük faiz, bol likidite ve belirsizlikler altın fiyatını desteklemeye devam ediyor. 1.747 seviyesindeki 2020 zirvesinin üzerini test ederek 2011 yılındaki tarihi 1.900 dolar seviyesine gözünü dikmiş durumda. Son günlerde yakından takip edilen petrol fiyatlarında ise sert düşüşün ardından yükseliş geldi. Yükselişin devamı açısından 34-35 dolar seviyesi kısa dönem için önemli olabilir.

DOLAR/TL KURUNDA KÂR SATIŞLARI İVME KAZANDI

Yükseliş hareketinin ardından kâr satışları hız kazanırken 6.00 seviyelerinden başlayan çıkış trendi aşağı yönlü kırıldı. İlk destekler 6.90-6.87 ve 6.83 seviyelerinde. 6.83 desteği daha önemli. İlk dirençler ise 6.92.6.94 ve 7.00 seviyelerinde bulunuyor. Kâr satışlarının etkisinde düşüş eğilimi korunuyor.

BORSA DESTEKLERİNDE TUTUNDU

Borsada görülen kâr satışları destek seviyelerinde tepki alımlarıyla karşılaştı. 98.500-97.600 ilk destek noktaları olarak görülürken 97.600 seviyesi kısa dönem için önem kazanmış durumda. Sonraki destek 94.600 olarak görülüyor. İlk dirençler ise 102.300-103.500 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 107.000-108.500 seviyelerinde. Çıkış trendi korunmakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.

NOT: YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.

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