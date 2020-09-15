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Piyasalar Fed'e odaklandı! İşte beklenti

15.09.2020 - 15:34 | Son Güncelleme :
Piyasalar Fed'e odaklandı! İşte beklenti | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bugün ve yarın gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında herhangi bir değişiklik yapması beklenmezken, piyasalar, karar metninde ve sözle yönlendirmede yapılabilecek güncellemelere odaklandı.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fed'in, para politikasına dair herhangi bir değişiklik yapmasını beklemediğini ifade etti.

FOMC karar metnine "düzenleme stratejisi olarak son yıllardaki düşük enflasyon için yüzde 2'nin üzerinde enflasyonun tercih edilebileceğine" dair ifadenin konulabileceğini aktaran Levy, Fed'in, tahminlerinde 2020 için büyümeyi yukarı yönlü, işsizlik verisini ise aşağı yönlü revize edebileceğini söyledi.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey de geçen ay tamamlanan para politikası stratejisinin ardından FOMC'nin faiz oranları ve varlık alımlarına ilişkin sözle yönlendirmede güncellemeye gideceğini belirtti.

Fed'in bu toplantıda yeni ekonomik projeksiyonları yayımlayacağını aktaran Marey, noktasal grafiğin, 2023'ün sonuna kadar faiz oranlarının sabit kalacağını gösterebileceğini kaydetti.

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"4. ÇEYREKTE BAZI DALGALANMALAR BİR ARAYA GELEBİLİR"

Philip Marey, Fed'in kelimelerle oynadığını ancak 4. çeyrekte bazı dalgalanmaların bir araya gelebileceğini, bunun da ekonomik iyileşmeyi bozabileceğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın "Zaman içinde ortalama yüzde 2 olan enflasyona ulaşmaya çalışacağız. Enflasyonun yüzde 2'nin altına düştüğü dönemlerde uygun para politikası muhtemelen bir süre için yüzde 2'nin biraz üzerinde enflasyona ulaşmayı hedefleyecektir" ifadelerine değinen Marey, Powell'ın bunun için tam bir formül belirtmediğini, ortalama enflasyon hedefi için esnek bir form kullanılabileceğini aktardı.

Marey, para politikası stratejisi çerçevesinin uzun vadede daha "güvercin" bir tepkiye yol açacağını savundu.

"BİR SONRAKİ MANTIKLI ADIM, GETİRİ EĞRİSİ KONTROLÜ OLABİLİR"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Marey, Fed'in, sözle yönlendirmeyi daha net bir şekilde yapmayı düşündüğünü, faizlerin ne zamana kadar değişmeyeceğine dair bir takvim tarihi verebileceğini aktardı.

Marey, para politikası stratejisindeki değişikliğe bakıldığında, enflasyona yönelik bir sözle yönlendirmenin mantıklı seçim olabileceğini ifade ederek, ekonomik projeksiyonların 2023'e kadar yapılabileceğini söyledi.

Son çeyrekte olabilecek dalgalanmalara değinen Marey, Kovid-19'da ikinci dalga beklentisi, tartışmaya açık seçimler, sivil kargaşalar ve Çin ile yaşanan tansiyonun 4. çeyrekte "zehirli bir kokteyl" olarak bir araya gelebileceğini belirtti.

Marey, "Fed'in negatif faizlere olan isteksizliğine bakıldığında, bir sonraki mantıklı adım, getiri eğrisi kontrolü olabilir." dedi.


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