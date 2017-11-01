Piyasalar enflasyon raporunu bekliyor

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarını beklerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın bugün açıklayacağı Enflasyon Raporu yatırımcıların odak noktasında olacak.

ABD'de dün açıklanan tüketici güven endeksi son 17 yılın zirvesine çıkarken, vergi reformu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası soruşturmasına ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam etti. Söz konusu gelişmelere karşın pay piyasaları yükseliş eğilimini devam ettirirken, dolar endeksi 94,5 seviyesinde dengelendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı.

Analistler, bugün Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, Fed'in bu ay faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, aralık ayı için ise faiz artış beklentilerinin yüzde 70 seviyelerinde bulunduğunu kaydetti.

Avro Bölgesi'nde, dün açıklanan büyüme verisinin yıllık yüzde 2,5 ile beklentileri aşması ve enflasyonun yüzde 1,4 ile beklentilerin hafif altında kalması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmayan günde, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

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Bugün Çin ve Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin beklentiler doğrultusunda gelmesi ve dolar/yen paritesindeki yükselişle Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,75 değer kazanarak 1996 yılındaki tarihi zirvesine yaklaştı. Bugün 22.416 puana kadar çıkan Nikkei 225 endeksinde rekor, Haziran 1996'da gördüğü 22.757 seviyesinde bulunuyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da alımların genele yayılması ile BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 110.000 puanı aştı. Küresel piyasalarda artan dolar talebi ile dolar/TL 3,7950 seviyesine çıkarken, gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 12,80 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün TCMB Başkanı Çetinkaya'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu ve yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, bu akşamki Fed kararları öncesinde pay piyasalarındaki pozitif seyrin devam edebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi konumundaki 110.531 puanın direnç olarak izleneceğini aktaran analistler, 108.000 seviyesinin ise destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi PMI

15.15 ABD, ADP özel sektör istihdam raporu

16.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, eylül ayı inşaat harcamaları

21.00 Fed faiz kararı