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Piyasalar ECB'nin mevduat faizinde indirime gitmesini beklemiyor

05.06.2020 - 12:25
Piyasalar ECB'nin mevduat faizinde indirime gitmesini beklemiyor | Ekonomi Haberleri

ECB, Yönetim Konseyi Toplantısında Pandemi Acil Varlık Alım Programındaki kararlılığını vurgularken, piyasalarda bankanın mevduat faizinde indirime gitmeyeceği algısı oluştu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı. ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar Euro artırarak toplam büyüklüğünü 1,35 trilyon Euro'ya yükseltti.

Pandemi Acil Varlık Alım Programı'na Haziran 2021’in sonuna kadar devam edecek olan banka program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemeleri en azından 2022 sonuna kadar yatırıma yönlendirmeye devam edecek.

Bundan önce bankanın mevduat faizinde indirime gitmesi öngörülürken, en son toplantıda bankanın artık bu aracı kullanma konusunda isteksiz olduğunu algısı oluştu.

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Ekonomistler, bankanın Pandemi Acil Varlık Alım Programı'na devam edeceğini, bunun en iyi araç olduğunu mevduat faizinde indirime gitmeyeceğini belirtti.

Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın Haziran 2021'den sonra da devam edebileceğini vurguladı.

Geleceğin belirsiz olduğunu ve sosyal mesafenin devam edeceğini kaydeden Groot, bu önlemlerin gerekli olmaya devam edebileceğini belirtti.

Groot, faizlerin uzun bir süre aynı seviyelerde kalabileceğini belirterek, 2023'ten önce bir faiz artırımı olmayabileceği öngörüsünde bulundu. Yönetim Konseyi toplantısından ECB'nin mevduat faizini indirme seçeneğini kullanma konusunda istekli olmadığının anlaşıldığını dile getiren Groot, faiz indirimi olmayacağını ancak düşük seviyelerde kalacağını söyledi.

"ECB, FAİZLERDE İNDİRİME GİTMEYECEK"

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Pandemi Acil Varlık Alım Programının aynı şekilde devam etmesi durumunda Pandemi Acil Varlık Alım Programının 2021 yılının ortasından önce tükenebileceğini belirterek, "Bu bağlamda, 2020 yılında ekonomik durum yeteri kadar gelişme göstermezse, ECB'nin programa ilave eklemeler yapması imkansız değil" ifadelerini kullandı.

Pandemi Acil Varlık Alım Programının şu ana kadar faydalı olduğunu ifade eden Houte, Euro Bölgesinde finansal piyasaların mart ayında ve nisan ayının başında çok zarar gördüğünü ancak ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programıyla piyasalardaki stresi ortadan kaldırdığını ve aynı şekilde devam edeceğini aktardı.

Houte, finansal piyasalardaki pozitif temelin iyileşmeyi destekleyebileceğini dile getirdi.

ECB'nin faizlerde indirime gitmeyeceği öngörüsünde bulunan Houte, negatif faiz oranlarının bankacılık sektörüne olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi. Houte, faizlerin düşmeyeceğini ancak belli bir süre daha aynı seviyede kalacağını kaydetti.

Berenberg Ekonomisti Florian Hense ise ECB'nin bu teşvikinin aşağı yönlü riskleri frenlemeye yardımcı olacağını aktardı. Hense, mevduat faizinde indirime gidilmeyeceğini kaydetti.


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