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Piyasalar bu verileri takip edecek

11.06.2020 - 09:39
Piyasalar bu verileri takip edecek | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metni ve açıklamaların, ekonomide hızlı toparlanmaya ilişkin beklentileri desteklememesi nedeniyle negatif bir seyir izliyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), dün sona eren toplantısında, beklentiler doğrultusunda faiz aralığını yüzde 0-0,25 aralığında tutmaya karar verdi. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisi 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5 oldu.

Karar metninde, hanehalkı ve işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek için Fed'in gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağı, ayrıca büyük ölçekli gecelik ve vadeli repo işlemlerinin de devam edeceği bildirildi.

Fed'in ekonomik görünüm beklentilerinde ise ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi yüzde 1,8 seviyesine çekilirken, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 daralacağı, 2021'de yüzde 5, 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin edildi.

Karar sonrası basın toplantısı yapan Fed Başkanı Jerome Powell, toparlanma yolunda güçlü bir şekilde ilerlendiğine emin olana kadar Fed'in; imkanlarını güçlü, proaktif ve agresif bir şekilde kullanmaya devam edeceğini kaydetti.

Powell, faiz oranlarına ilişkin bir soruya, "Oranları artırmayı düşünmeyi bile düşünmüyoruz. Düşündüğümüz şey ekonomiyi desteklemek. Bunun biraz zaman alacağını düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Analistler, karar metni ve Powell'ın açıklamaları sonrası ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin törpülendiğini belirterek, New York borsasında teknoloji hisseleri hariç düşüşler görüldüğünü kaydetti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,04 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,67 artarak tarihinde ilk kez 10.000 puanın üzerine çıktı.

Fed sonrası düşüş eğilimini sürdürerek 10 Mart'tan beri gördüğü en düşük seviye olan 95,7'ye inen dolar endeksi ise bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 96,5 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa borsalarında da dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Bugün avro para birimini kullanan AB ülkelerinin maliye bakanlarının katılacağı Avro Grubu Toplantısı'nın, gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, dün 1,1424 ile son 3 ayın zirvesini gören avro/dolar paritesinin dalgalı bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

Ekonomik toparlanmaya ilişkin tedirginlikler nedeniyle bugün Asya borsalarında da düşüşler görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün yüzde 0,50 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 109.778,94 puandan tamamladı. Fed sonrası düşüşe geçerek 6,7767'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7840 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
15.30 ABD, mayıs ayı ÜFE


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