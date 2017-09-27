Piyasalar OVP'ye odaklandı

Yurt içinde, bugün açıklanacak 2018-2020 dönemini kapsayan OVP ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen gayrimeşru referandumun ardından yetkililerden gelecek açıklama ve gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında olduğu belirtiliyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde yatırımcılar bugün açıklanacak Orta Vadeli Program'a (OVP) odaklandı.

Fed Başkanı Yellen, enflasyonun yüzde 2 seviyesine ulaşıncaya kadar Fed'in para politikasında beklemede kalmasının "ihtiyatsız" olduğunu söyledi. Ohio eyaletinin Cleveland kentindeki İş Ekonomisi Ulusal Birliğinin 59'uncu olağan toplantısında konuşan Yellen, enflasyon seviyesinin yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam etmesi durumunda, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) güvenilirliğinin sarsılabileceği ve ekonomik faaliyetlerin daha dengesiz hale gelebileceği uyarısında bulundu. Yellen'ın açıklamalarının şahin olarak değerlendirilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi yasasına ilişkin beklentilerle dolar endeksi yükselirken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dün dolar endeksi yüzde 0,34 yükselerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 93'ün üzerine çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Nasdaw endeksi yüzde 0,15 yükseliş kaydetti.

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Avrupa tarafında, veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığı görüldü. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,47 değer kaybederek 1,1750 seviyelerine gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise Brexit görüşmeleri ile ilgili tedirginliklerle günü yüzde 0,21 azalışla tamamladı.

Bugün dolar/yen paritesindeki yükselişe karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, bugün açıklanacak 2018-2020 dönemini kapsayan OVP ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen gayrimeşru referandumun ardından yetkililerden gelecek açıklama ve gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında olduğu belirtiliyor.

Başbakan Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümetimizin 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacaktır." denildi. OVP'nin bugün saat 13.00'te açıklanması bekleniyor. Dün, önceki günkü kayıplarının tamamını telafi eden BIST 100 endeksi günü yüzde 1,62 artışla 103.929 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,18 değer kaybetmesinin ardından bugün uluslararası piyasada değerlenen dolara paralel olarak yüzde 0,2 yükselerek 3,5480 seviyesinde dengelendi.