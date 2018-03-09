Piyasalar ABD istihdam raporuna odaklandı

Küresel piyasalarda dün pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporu takip edilecek.

ABD'de dün piyasaların gündemini Başkan Donald Trump'ın açıklamaları meşgul etti. Trump, gümrük vergisi kararı için Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde, "Bugün ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergileri getiriyorum. Sınırlarımıza gelen ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük tarifesi uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin söz konusu gümrük tarifelerini değiştirmeye ve kaldırmaya açık olduğunu kaydeden Trump, "ABD, spesifik ülkelerle, ürünlerinin artık ulusal güvenliğimizi tehdit etmediği konusunda anlaşabilmek şartıyla gümrük tarifelerini değiştirmeye ve kaldırmaya açık kalmayı sürdürecek." dedi.

Trump yönetiminin "hiçbir ülkeye muafiyet tanınmayacak" söyleminden geri adım atmasında, Cumhuriyetçi Partiden ve Amerikan iş dünyasından gelen uyarıların etkili olduğu belirtiliyor. Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,38, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı. Analistler, bugün açıklanacak şubat ayı istihdam raporunun takip edileceğini kaydederek, tarım dışı istihdama yönelik beklentinin 205 bin, işsizlik oranı tahmininin ise yüzde 4 olduğunu dile getirdi.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın karar metnindeki "Gerekirse varlık alımları artırılabilir" ifadesinin çıkarılması, yatırımcılar tarafından ilk tepkiler açısından "şahin" olarak değerlendirilse de ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları "güvercin” tutumun devam edeceği beklentilerine ve avronun gerilemesine neden oldu.

Avro/dolar paritesi dün 1,24'ün üzerini test etmesi sonrasında günü yüzde 0,8 azalışla 1,2312'den tamamladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,90, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,28 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,63 yükseldi. Bugün Almanya'da sanayi üretimi verilerinin açıklanacağını anımsatan analistler, avro/dolar paritesinin seyrinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisi şubatta yıllık yüzde 2,9 ile beklentileri aşarken, Japonya'da ise Merkez Bankası (BoJ) kararları takip edildi. BoJ, beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,10 olan politika faizini ve parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını değiştirmedi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine karşın piyasaların sakin bir seyir izlediği görüldü. BIST 100 endeksi gün içinde 117.400 seviyesine kadar çıkmasının ardından öğleden sonra kazançlarını geri vererek düşüşe geçti ve günü yüzde 0,24 azalışla 116.567 puandan tamamladı. Dolar/TL ise ECB kararı ve Trump'ın açıklamaları sonrasında küresel piyasalarda dolar talebinin artmasına paralel akşam saatlerinde yükselişe geçerek 3,8224'den kapandı.

Bugün bankalararası piyasalarda güne yatay başlayan ve 3,8225'ten alıcı bulan dolar/TL'nin, Avrupa ve ABD'de açıklanacak verilerle dalgalı bir seyir izleyebileceği belirtiliyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artırmasına kesin gözüyle bakılan mart ayı toplantısı öncesinde bugün açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 116.500 ve 116.000 seviyelerinin destek, 117.700 ve 119.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

12.30 İngiltere, ocak ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

16.30 ABD, şubat ayı istihdam raporu

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