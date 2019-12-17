‹ Önceki Haber Kredi kartı ile vergi ödeme dönemi Kredi kartı ile vergi ödeme dönemi Sonraki Haber › QNB Finansbank sendikasyon kredisi aldı QNB Finansbank sendikasyon kredisi aldı

Piyasa yapıcı bankalar açıklandı

17.12.2019 - 09:12
Piyasa yapıcı bankalar açıklandı | Ekonomi Haberleri

Hazine, gelecek yıl 11 bankanın piyasa yapıcı olarak faaliyet göstereceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Aralık 2020 döneminde Piyasa Yapıcı (PY) olarak faaliyet göstermesi uygun görülen 11 bankayı açıkladı.

Hazine'den dün akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamaya göre 2020 için PY bankalar Akbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası olarak belirlendi.

Bu yıl PY olarak belirlenen bankalar arasında yer alan ING Bank, 2020 için ise PY bankalar arasında yer almayacak. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
111.553 Değişim: 0,39% Hacim : 5.677 Mio.TL Son veri saati : 14:30
Düşük 111.198 17.12.2019 Yüksek 111.956
Açılış: 111.495
5,8743 Değişim: 0,45%
Düşük 5,8441 17.12.2019 Yüksek 5,8765
Açılış: 5,848
6,5571 Değişim: 0,59%
Düşük 6,5146 17.12.2019 Yüksek 6,5601
Açılış: 6,5187
279,51 Değişim: 0,67%
Düşük 277,35 17.12.2019 Yüksek 279,63
Açılış: 277,65
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.