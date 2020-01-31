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Berat Albayrak: Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi kalıcı hale getireceğiz

31.01.2020 - 10:32
Berat Albayrak: Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi kalıcı hale getireceğiz

Bakan Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 seviyesinin görüldüğünü ve iyileşmenin kalıcı hale getireceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz." şeklinde belirtti.


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