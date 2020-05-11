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Petrol fiyatları yükseldi

11.05.2020 - 10:25
Petrol fiyatları yükseldi | Ekonomi Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 29,91 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 30,15 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 29,91 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,56 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatlarının gerilemesinde yeni bir koronavirüs (Kovid-19) salgını dalgasının ekonomilerin toparlanmasını engelleyeceği endişeleri etkili oluyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 2-8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 33 adet azalarak 292'ye geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 391 adet azalmış oldu.

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Uzmanlar, ABD'de düşen petrol kule sayısı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) ve üretici bazı OPEC dışı ülkelerin kesintilerine rağmen küresel ekonomik toparlanmanın gecikmesinin ve petrol talebinin canlanamayacağı endişelerinin küresel petrol fiyatlarında baskı oluşturduğuna işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 30,76 ile 31,03 dolar aralığının direnç, 29,65 ile 29,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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