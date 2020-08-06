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Petrol fiyatları geriledi

06.08.2020 - 10:14
Petrol fiyatları geriledi | Ekonomi Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 45,25 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 45,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,32 dolardan alıcı buldu.

ABD'de ham petrol stoklarındaki sert düşüşler, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeyi destekliyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,4 milyon varil azalışla sert düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

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Ayrıca ABD dolarının küresel piyasada diğer para birimleri karşısındaki düşüşü de fiyatların yükselişini destekliyor.

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması ve küresel ekonomik büyümedeki düşüş endişeleri fiyatların yükselişini baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 45,64 ile 45,76 dolar aralığının direnç, 45,31 ile 45,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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