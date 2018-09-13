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Petrol fiyatları 80 dolar sınırında

13.09.2018 - 09:40 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları 80 dolar sınırında

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,42 dolardan güne başlayan ve gün içinde 80,09 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 79,61 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,35'lik azalışla 79,33 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,89 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,3 milyon varil (yüzde 1,3) azalışla 396,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından, küresel piyasada ham petrol fiyatlarında artış görüldü. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 18.00'de 80,07 dolara, WTI petrolün varil fiyatı da TSİ 18.20'de 71,23 dolara kadar yükseldi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklar ve gelişmekte olan piyasalardaki belirsizlik nedeniyle akaryakıt talebindeki büyümenin yavaşlama ihtimalinin petrol fiyatlarındaki artışı baskıladığını kaydetti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından dün yayınlanan ağustos ayı petrol piyasası raporunda, gelecek yıl küresel petrol talebinin bu yıla göre 1 milyon 410 bin varil artarak günlük 100 milyon 230 bin varile ulaşacağı belirtildi. Buna karşın OPEC ülkelerinin 2019'da günlük ham petrol talebinin ise 32 milyon 100 bin varil olması bekleniyor.

Uluslararası petrol piyasasında bugün, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) açıklayacağı ağustos ayı petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 79,33 ile 79,39 dolar aralığının direnç, 79,21 ile 79,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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