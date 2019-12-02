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Petrol devlerinin karı yüzde 56 azaldı

02.12.2019 - 12:01 | Son Güncelleme :
Petrol devlerinin karı yüzde 56 azaldı | Ekonomi Haberleri

Dünyanın en büyük halka açık 12 petrol şirketinin temmuz-eylül döneminde toplam net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,2 azalışla 14,24 milyar dolara geriledi.

AA muhabirinin, 12 petrol firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, ABD'li ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes ile Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor'un toplam net karı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 56,2 azaldı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 32,51 milyar dolar net kar sağlayan şirketlerin bu yılın aynı dönemindeki toplam net karı 14,24 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu şirketlerin toplam geliri de bu dönemde yüzde 12,8 azalışla 319,74 milyar dolara düştü. Bu şirketlerin geçen yılın aynı dönemindeki toplam geliri 366,62 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 17,5 DÜŞTÜ

Petrol devleri arasında en fazla net kar elde eden şirket 5,88 milyar dolarla Royal Dutch Shell, en çok zarar eden firma ise 11,38 milyar dolarla Schlumberger oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde en yüksek geliri yakalayan firma 86,59 milyar dolarla yine Royal Dutch Shell olurken, en az gelir elde eden şirket ise 5,55 milyar dolarla Halliburton olarak belirlendi.

Petrol şirketlerinin net kar ve gelirlerinin yıldan yıla azalmasında, söz konusu dönemde ham petrol fiyatlarının yüzde 17,5 düşüş göstermesi etkili oldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ortalama 75 dolarken, bu yılın aynı döneminde ise 61,9 dolardı.

Ham petrol fiyatlarında yıldan yıla görülen düşüşte ise ABD'nin üst üste rekorlar kıran ham petrol üretimiyle, dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi olan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının henüz çözüme ulaşamaması rol oynadı.

İki ülke arasındaki ticaret anlaşmazlığı 20'nci ayına girerken, küresel ekonomik büyüme ve dünya genelindeki ham petrol talebi görünümlerini olumsuz etkiliyor ve petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'nin günlük ortalama petrol üretimi geçen yılın temmuz-eylül döneminde 11,25 milyon varilken, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,3 artışla 12,18 milyon varile yükseldi.

Ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 13,3 milyon varile ulaşacağı beklentisinin de petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artıracağı tahmin ediliyor.


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