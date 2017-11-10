Petkim'in karı yüzde 169 arttı

Petkim'in, yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği net kar yüzde 169 arttı.

Petrokimya Holding AŞ'nin (Petkim) yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artarak 372 milyon liraya ulaştı. Petkim'den yapılan açıklamaya göre, şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı da aynı dönemde yüzde 145 artarak 424 milyon lira oldu.

Bu dönemde şirketin net satışları yüzde 83 artarak 969 milyon liradan 1,8 milyar liraya yükseldi. Petkim'in yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 169 artarak 372 milyon liraya çıktı.

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Şirketin yılın dokuz aylık dönemindeki ihracatı ise yüzde 66 artışla 544 milyon dolar oldu. Böylece söz konusu dönemde geçen yılın tamamında ulaşılan ihracat rakamı geçilmiş oldu. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Türkiye ekonomisine ve sektörün gelişimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Yüksek üretim performansına ulaşan Petkim'in piyasa koşullarını en iyi şekilde değerlendirdiğini kaydeden Mammadov, "Peş peşe açıkladığımız güçlü finansal sonuçlar Petkim’e olan güveni ve yatırımcı ilgisini artırarak bizlere yurt dışında yüksek tutarlı ve uzun vadeli tahvil gerçekleştirme fırsatı sunuyor." ifadesini kullandı.

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