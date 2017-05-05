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Petkim'in ilk çeyrek karı 359 milyon lira

05.05.2017 - 16:30

Petkim, 2017'nin ilk çeyreğinde 359 milyon lira net kar elde etti.

Petrokimya Holding AŞ'nin (Petkim) bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141 artarak 359 milyon liraya ulaştı.

Petkim'den yapılan açıklamaya göre, şirketin aktif büyüklüğü ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 7 milyar 292 milyon lira oldu.

Bu dönemde şirketin net satışları 1,1 milyar liradan 1,7 milyar liraya yükseldi. Petkim'in ilk çeyrekteki kapasite kullanım oranı ise yüzde 94,7'ye ulaştı. Söz konusu dönemde şirketin net karı yüzde 141 artarak 359 milyon liraya çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, elde edilen başarının temelinde, gerçekleştirilen operasyonlar ve piyasa koşullarının doğru yönetilmesi olduğunu belirtti.

Bu başarının sürekliliğini sağlamak için insan ve teknolojiye yatırım yapmaya başladıklarını ve kurumsal bir dönüşüm programı olan "Petkim Benim Programı"nı hayata geçirdiklerini kaydeden Mammadov, "Ulaştığımız her başarıyı sadece Petkim'e değil, güçlü bir Türkiye'nin kurulmasına verilen büyük destek olarak değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.


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