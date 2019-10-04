Peşinatsız, ara ödemesiz ev sahibi yapacak | Ekonomi Haberleri

Kredi faizlerinin düşmesiyle hareketlenen konut pazarında firmalar da düzenledikleri kampanyalarla satışları yeniden hızlandırmaya çalışıyor.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; sektördeki son kampanya haberi de Sur Yapı’dan geldi. Şirket, sadece taksitle ev sahibi yapan bir kampanyaya başladı. Tüm Sur Yapı projelerinde geçerli olan kampanya peşinatsız, ara ödemesiz, yüzde 0.69 vade oranıyla ve 3 bin liradan başlayan sabit taksitlerle ev alma fırsatı sunuyor. Bir ay geçerli olacak kampanya kapsamında yüzde 15 indirim de yapılacak. Kampanyayla peşinat ve ara ödemelere takılan ve konuta erişmeyen insanların sadece taksit ödeyerek ev sahibi olabilmesi hedefleniyor.

VİTES BÜYÜTTÜK

Faizlerin düşürülmesi sonrasında yüzde 0.69 faizli kampanya başlattıklarını hatırlatan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “50 günde son bir yıldaki satış kaybımızın büyük kısmını telafi ettik. Antalya’da 300, İstanbul’da da 40 günde 100 civarında satış gerçekleşti. Bu kampanya esnasında vatandaşların en çok toplu ödeme noktasında zorlandığını gördük ve vites büyütme kararı aldı. Bugüne kadar özel sektörden hiçbir firmanın yapmadığı bir kampanyayı devreye sokuyoruz” dedi. Kampanya hakkında bilgi veren Elmas, ”Önce liste fiyatına yüzde 15 indirim uygulanıyor. Daha sonra ev tutarının yüzde 50’lik kısmı için 180 ayda yüzde 0.69 vadeyle banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 50’lik kısım için de Sur Yapı bünyesinde 120 ayda yüzde 0.69 vadeyle sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuluyor. 120 ayda Sur Yapı ödemeleri tamamlandıktan sonra kalan 60 ayda sadece banka ödemeleri gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

3 BİN LİRA TAKSİT

Elmas, İstanbul’da aylık 3 bin lira taksitle 1+1, 5 bin lira taksitle 2+1, 6 bin 800 lira taksitle 3+1 daire almanın mümkün olduğunu dile getirdi. Örnek bir ödeme planı da anlatan Elmas, “Liste fiyatı 563 bin TL olan 2+1 bir daireye öncelikle yüzde 15 kampanya indirimi yapıyoruz ve 478 bin 550 TL oluyor. Bunun yarısı için 180 aya varan 0.69 vade ile banka kredisi kullandırıyoruz. Bankaya ödenecek taksit 2 bin 325 TL. Geri kalanını ise 120 ayda 0.69 vade oranı ile taksitlendiriyoruz. Sur Yapı taksiti de 2 bin 939 TL oluyor. 120 ay boyunca toplam taksit tutarı 5 bin 264 TL. Böylece peşinatsız, ara ödemesiz ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Üstelik 120 ayda Sur Yapı ödemeleri tamamlandıktan sonra kalan 60 ayda sadece banka ödemeleri gerçekleştiriliyor. Yani 120 ay sonrasında müşteri taksiti 5. bin 64 TL yerine 2 bin 325 TL’ye düşüyor” diye konuştu. Elmas teslimlerine bu yıl sonunda başlanacak Antalya projesinde ise peşinatsız ve ara ödemesiz aylık 2 bin 241 lira taksitle ev sahibi olunacağını ifade etti.

0.99 FAİZE 150 BİN BAŞVURU

KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı da olan Elmas, konut kredi faizlerinin yüzde 0.99’a düşmesiyle ağustostan itibaren ciddi bir hareket başladığını söyledi. Kamu bankalarına 1.5 ayda 150 binin üzerinde konut kredisi talebi olduğunu belirten Elmas, “Talebin yüzde 75’i ikinci el konuta yönelik. Konut almak istediği halde kredi skoru nedeniyle kredi başvurusu reddedilen önemli bir kitle de var. Sur Yapı projeleri için kredi başvurusunda bulunanların yüzde 25’i geri çevrildi” dedi. Deprem konusuna da değinen Elmas, “İstanbul’da oturuma hazır 250 bin stok konut var. 150 bin de bitmeye yakın. Bunlar yapılacak bir çalışma ile dönüşüm kapsamında değerlendirilebilir” diye konuştu.

Kampanyanın geçerli olduğu projeler şöyle: Avrupa yakasında Kağıthane´de Tempo City, Topkapı´da Topkapı Evleri, Ispartakule´de Bahçeyaka, Bahçekent´te Semt Bahçekent, Anadolu yakasında da Sancaktepe´de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli´de İlkbahar 1-2. Etap ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu´nda Excellence, Ümraniye´de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe´de YeşilMavi. Antalya’da ise Sur Yapı Antalya.