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Perakende satış hacmi arttı

19.08.2019 - 10:27
Perakende satış hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı.

Haziranda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 artış kaydetti.

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Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3 düştü.

PERAKENDE CİRO

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 artış gösterirken, gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, haziranda yıllık bazda yüzde 14,6 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 17,6, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,5, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 5,7 artış görüldü. 


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