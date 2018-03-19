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Perakende satış hacmi arttı

19.03.2018 - 10:47 | Son Güncelleme :

Perakende satış hacmi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artış gösterdi.

Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 0,8, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2,1 artış gerçekleşti.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 2,7, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 3,1 azalırken, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 0,3, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 4,8, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 1 arttı.

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Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artış gösterdi. Bu dönemde otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 7,6, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,6, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 9,5 artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde gıda dışı sektörlerin değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 10,6, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 13,9, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 17,1, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 12,8, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 11,1 yükseldi.

PERAKENDE CİRO ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2,5, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2 artış görüldü.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro kasımda yıllık bazda yüzde 22,1 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 19,6 artış kaydetti.

 


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