Peker GYO Almanya’da taşınmaz yeni satın aldı | Ekonomi Haberleri

Peker GYO, Almanya'nın Vestfalya eyaletinde bulunan 417 bin metrekare büyüklüğünde bir taşınmazı 500 bin Euro bedelle satın alınmak üzere sözleşme imzaladı.

Nef 22 Ataköy, Sultan Makamı Çengelköy, Anthill Residence projelerinin sahibi Peker GYO, Almanya’da gayrimenkul satın aldı. Almanya’nın Vestfalya eyaletinin Recklinghausen şehrinde yer alan 417 metrekare kiralanabilir alana sahip 3 daire 1 ticari alandan oluşan taşınmaz 500 bin Euro bedelle satın alınmak üzere sözleşme imzalandı. Peker GYO’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, taşınmazın yıllık 40 bin Euro kira geliri getireceği belirtildi. Peker GYO, 2020 yılının 9 aylık döneminde de 93,6 milyon TL’lik kâr açıkladı.

Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen oldukça verimli ve risklerin doğru yönetildiği bir mali dönemi daha geride bıraktıklarına dikkat çekerek, “2021’ de bizim için bambaşka bir yıl olacak. Türk gayrimenkul sektörünün bayrağını yurtdışında da şerefle dalgalandırmaya devam edeceğiz. Yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Almanya, İngiltere ve Hollanda yine ana hedef pazarlarımız arasında. Bunun yanında, yurtiçinde de dünya başkenti İstanbul’a yakışır bir eser kazandırmak için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

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