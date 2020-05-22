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Pekcan: Yeni Stok Finansman Destek Paketi'ni devreye alıyoruz

22.05.2020 - 14:15
Pekcan: Yeni Stok Finansman Destek Paketi'ni devreye alıyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Kovid-19 salgınının ihracatçılarımıza yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'ni devreye alıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kovid-19 salgınının ihracatçılarımıza yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'ni devreye alıyoruz" açıklamasında bulundu. Bakan Pekcan şöyle devam etti: "Türk Eximbank'ın stok finansmanına yönelik kredisi, ürünlerini satamayıp stokları artan ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak. Stok Finansman Destek Paketi kapsamında KGF tarafından Türk Eximbank'a tanınan Hazine destekli kefalet limiti tutarı 10 milyar lira. Kredi faizi yıllık yüzde 7,25, KGF komisyonu binde 5, limiti KOBİ'ler için 25 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon TL olacak."


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