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Pegasus'un yolcu sayısı düşerken, doluluk oranı arttı

20.08.2019 - 17:04
Pegasus'un yolcu sayısı düşerken, doluluk oranı arttı | Ekonomi Haberleri

Pegasus'un temmuz ayı yolcu sayısı yüzde 2.4 düşerken, doluluk oranı 0.1 puan arttı.

Pegasus temmuz ayı ve Ocak-Temmuz dönemi trafik sonuçlarını KAP'a açıkladı. Açıklanan sonuçlar şöyle:

* Toplam yolcu sayısı Temmuz'da yüzde 2.4 düşüşle 2.86 milyon oldu

* Yolcu sayısı Temmuz'da iç hatlarda yüzde 16.5 geriledi, dış hatlarda yüzde 18.2 arttı

* Doluluk oranı Temmuz'ta 0.1 puan artışla yüzde 89.3 oldu

* Toplam yolcu sayısı Ocak-Temmuz'da yüzde 3.3 düşüşle 16.75 milyon oldu

* Yolcu sayısı Ocak-Temmuz'da iç hatlarda yüzde 15.6 geriledi, dış hatlarda yüzde 18.3 arttı

* Doluluk oranı Ocak-Temmuz'ta 0.7 puan düşüşle yüzde 85.3 oldu

 


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