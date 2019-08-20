Pegasus'un yolcu sayısı düşerken, doluluk oranı arttı | Ekonomi Haberleri

Pegasus'un yolcu sayısı düşerken, doluluk oranı arttı
Pegasus'un temmuz ayı yolcu sayısı yüzde 2.4 düşerken, doluluk oranı 0.1 puan arttı.
Pegasus temmuz ayı ve Ocak-Temmuz dönemi trafik sonuçlarını KAP'a açıkladı. Açıklanan sonuçlar şöyle:
* Toplam yolcu sayısı Temmuz'da yüzde 2.4 düşüşle 2.86 milyon oldu
* Yolcu sayısı Temmuz'da iç hatlarda yüzde 16.5 geriledi, dış hatlarda yüzde 18.2 arttı
* Doluluk oranı Temmuz'ta 0.1 puan artışla yüzde 89.3 oldu
* Toplam yolcu sayısı Ocak-Temmuz'da yüzde 3.3 düşüşle 16.75 milyon oldu
* Yolcu sayısı Ocak-Temmuz'da iç hatlarda yüzde 15.6 geriledi, dış hatlarda yüzde 18.3 arttı
* Doluluk oranı Ocak-Temmuz'ta 0.7 puan düşüşle yüzde 85.3 oldu
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