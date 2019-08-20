Pegasus'un yolcu sayısı düşerken, doluluk oranı arttı | Ekonomi Haberleri

* Doluluk oranı Ocak-Temmuz'ta 0.7 puan düşüşle yüzde 85.3 oldu

* Toplam yolcu sayısı Ocak-Temmuz'da yüzde 3.3 düşüşle 16.75 milyon oldu

* Doluluk oranı Temmuz'ta 0.1 puan artışla yüzde 89.3 oldu

* Toplam yolcu sayısı Temmuz'da yüzde 2.4 düşüşle 2.86 milyon oldu

Pegasus temmuz ayı ve Ocak-Temmuz dönemi trafik sonuçlarını KAP'a açıkladı. Açıklanan sonuçlar şöyle:

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