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Pegasus kârını yüzde 62 artırdı

12.11.2019 - 08:34
Pegasus kârını yüzde 62 artırdı | Ekonomi Haberleri

Pegasus'un üçüncü çeyrek net kârı yüzde 62 artışla 1.2 milyar lira oldu.

Pegasus'un üçüncü çeyrek net kârı yan gelirler ve artan birim gelirlerin katkısıyla yüzde 62 artışla 1.2 milyar lira oldu. Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre üçüncü çeyrek hasılatı ise yüzde 23 artışla 4.12 milyar lira olarak gerçekleşti.

Pegasus'un üçüncü çeyrek sunumunda yer alan değerlendirmede, yan gelirler ve artan birim gelirlerin üçüncü çeyrekte güçlü güçlü bir kârlılık sağladığı belirtildi.

Pegasus'un üçüncü çeyrekte FAVÖK marjı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 47.1'den yüzde 48.6'ya çıkarken; FAVÖK de euro bazında 269.9 milyon eurodan 314.1 milyon euroya yükseldi.


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