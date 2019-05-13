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Pegasus ilk çeyrek verilerini açıkladı

13.05.2019 - 10:08
Pegasus ilk çeyrek verilerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Pegasus ilk çeyrekte finansman giderlerinin etkisiyle 214 milyon lira zarar etti.

Pegasus ilk çeyrekte finansman giderlerinin etkisiyle 214 milyon lira zarar açıkladı. Şirket geçen yıl aynı dönemde de 113 milyon lira zarar etmişti. Şirketin FAVÖK'ü ise güçlü büyüme kaydederken, zarardaki artışta finansman giderleri etkili oldu. Şirket ayrıca geçen yıl ilk çeyrekte tek seferlik 22 milyon lira uçak satış kârı kaydetmişti.

Pegasus'un Cuma akşamı KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre geçen yıl ilk çeyrekte 47 milyon lira olan finansman giderleri bu yıl ilk çeyrekte 216.8 milyon liraya yükseldi. Şirketin yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, söz konusu dönemde FAVÖK 90 milyon liradan 245 milyon liraya, FAVÖK marjı da yüzde 7.5'ten yüzde 13.9'a yükseldi. İlk çeyrek hasılatı ise yüzde 48 artışla 1.77 milyar lira olarak gerçekleşti.
 


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