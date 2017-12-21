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Pegasus 25 adet uçak siparişi verdi

21.12.2017 - 09:21

Pegasus, Airbus'a daha önce verdiği siparişten doğan opsiyon hakkını kesin siparişe dönüştürdü. Şirket bu kapsamda filosuna 25 adet Airbus 321 neo dahil edecek.

Pegasus, 2012 yılında Airbus'a verdiği siparişten doğan 25 uçaklık opsiyon hakkını kesin siparişe dönüştürme kararı verdi. Buna göre şirket, 2022 yılında 5 adet, 2023 ve 2024 yıllarında 10'ar adet Airbus 321 neo tipi uçağı filosuna dahil edecek.

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Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"2012 yılının Temmuz ayında verilmiş olup 57 adet A320 neo ve 18 adet A321 neo tipi uçaktan oluşan, 75 adedi kesin ve 25 adedi opsiyonlu olacak şekilde toplam 100 adet yeni uçağı kapsayan Airbus siparişi ile ilgili olarak 25 adet uçağa ilişkin alım hakkının (opsiyonun) kesin siparişe dönüştürülmesine karar verilmiştir. Buna göre şirketimiz tarafından 2022 yılında ilave 5 adet, 2023 ve 2024 yıllarının her birinde ilave 10'ar adet Airbus 321 neo uçağın filoya katılması yönünde Airbus ile anlaşma sağlanmıştır"

Açıklamada ayrıca, söz konusu siparişin kısmen veya tamamen Airbus 320 neo modeli ile değiştirilme hakkı bulunduğu da kaydedildi.


Etiketler

  • Pegasus
  • filo
  • airbus
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