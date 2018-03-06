Pegasus 2017 kârını açıkladı

Pegasus 2017 yılında kâra dönerek 501.1 milyon TL net kâr etti.

Pegasus'un dün akşam KAP'a bildirdiği 2017 finansal sonuçları ve 2018 beklentileri şu şekilde:

* Pegasus'un 2017 net kârı 501.1 milyon lira oldu, bir önceki yıl 136.2 milyon lira zarardı

* Pegasus'un dördüncü çeyrek net kârı 8.9 milyon lira oldu, bir önceki yıl aynı dönem 179.5 milyon lira zarardı

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* Pegasus'un dördüncü çeyrek gelirleri yüzde 40 artışla 1.19 milyar lira, 2017 tamamındaki gelirleri yüzde 44 artışla 5.35 milyar lira oldu

* 2017'de yüzde 24.4 FAVKÖK marjı elde edildi

* 2017'de misafir büyümesi yüzde 15, kapasite artışı yüzde 7 oldu

* 2017'de iç hat doluluk oranı yüzde 87.2, dış hat doluluk oranı yüzde 80.5 oldu

* Pegasus 2018'de çift haneli büyüme ve kârlılığın korunmasını hedefliyor

* 2018'de yüzde 11-13 yolcu büyümesi, yüzde 11-13 kapasite artışı

* 2018'de İç hat doluluk oranında yıllık bazda yatay seyir, dış hat doluluk oranında yıllık bazda 1-2 puan artış

* 2018'de yüzde 22.5-23.5 FAVKÖK marjı öngörüyor