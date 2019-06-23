Pazarcılıktan patronluğa | Ekonomi Haberleri

1990’ların ikonik markalarından Tiffany&Tomato’nun yeni patronu Özgür Yıldırım, “Pazarda kendi ürettiğim ürünleri satarak girdiğim tekstil sektöründe, Tiffany&Tomato gibi bir markanın sahibi olmak en büyük hayalimin gerçek olması demek. Herkesten yüzde 100 yerli Tiffany&Tomato markasına bir şans vermelerini istiyorum” dedi.

Hürriyet gazetesinden Hülya Güler'in haberine göre; geçen aylarda dördüncü kez el değiştiren, 90’lı yılların ikonik markalarından Tiffany&Tomato’nun yeni sahibi Ayriss Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Yıldırım, iş hayatına pazarcılıkla başlamış bir isim. 17 yaşında üniversiteye gitmeye hazırlanırken, babasını kaybeden Yıldırım, birden bire kendini semt pazarında bulmuş. Pazar tezgâhında kadın giyim hakkında çok şey öğrendiğini söyleyen Yıldırım, pazarcılığa devam ederken, bir yandan da küçük bir atölyede üretime başlamış. “Merter’in arka sokaklarında büyüdüm” diyen Yıldırım, 8 ay önce üretim yaptığı Batik markasını da bünyesinde bulunduran Ziyal Grup’tan alacaklarına karşılık Tiffany&Tomato markasını devraldı. Tiffany&Tomato markasını ‘uğruna disipline gitmeyi göze alıp oduncu gömleğimi çıkarmadım’ diyecek kadar çok sevdiğini söyleyen Yıldırım, “Böyle bir markanın sahibi olmak en büyük hayalimdi. Çok mutluyuz, piyasadaki herkesten daha heyecanlıyız, enerjimiz çok yüksek. Tiffany&Tomato’yu aldığımızdan bu yana 15 milyon TL yatırım yaptık. Yatırıma devam edeceğiz ama bizi para değil, asıl bu heyecanımız ve enerjimiz büyütecek” dedi.

YERLİ MARKAYA ŞANS VERİN

Tiffany&Tomato’yu devraldıkları Kasım 2018’de yeniden yapılanmaya gittiklerini söyleyen Yıldırım, şunları anlattı: “Devraldıktan sonra piyasaya tüm borçları ödedik. 6 mağaza vardı, 3 yeni mağaza açtık. Bugün-yarın 4 tane daha açıyoruz. Yılı 20 mağaza ile bitireceğiz. 15’i bize ait, 5’ini de franchise vermeyi düşünüyoruz. Anadolu’dan yoğun bir talep var. Bir günde 208 bayilik talebi aldım. 2020’de büyük bir atak yapmayı planlıyoruz. Yurtiçinden ve yurtdışından gelen bayilik taleplerini değerlendirip, asıl büyümemizi o zaman gerçekleştirmek istiyoruz. Tiffany&Tomato bir zamanlar mağaza sayısı 400’lere kadar çıkmış büyük bir marka bizim için. Hedefimiz markamızı yeniden o yıllardaki konumuna taşıyabilmek. Yepyeni bir mağaza konsepti geliştirdik, sadece kadına odaklandığımız çok güzel bir koleksiyon hazırladık. Herkesten bize bir şans vermelerini, yüzde 100 yerli olan Tiffanyı&Tomato markasına sahip çıkmalarını ve bir kez olsun bir mağazasına girip gezmelerini istiyorum.”

81 İLDE, 600 İLÇEDEYİZ

Ayriss Tekstil’in sektörde çok iyi tanınan bir firma olduğunu ama bir markası olmadığı için son tüketicinin bilmediğini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti: “Oysa biz 81 ilde 600’ün üzerinde ilçede mağazalara mal satan bir üreticiyiz. Yerli ve yabancı birçok markaya üretim yapıyoruz. Şirketi devraldıktan hemen sonra genel merkezini Silivri’den Merter’e taşıdık. Getirilen yeni vergi uygulamaları ile Türkiye’de üretim yeniden avantajlı hale geldi ve biz üretimimizi kendimiz yaptığımız için bunu en güçlü noktamız olarak görüyoruz. Koleksiyonumuzu kendimiz hazırlayıp, üretimini de burada Merter’de yapıyoruz. Bu bize maliyet ve hız avantajı sunuyor. Çok satan bir ürünü gerektiğinde 24 saatte yine mağazalarımıza koyabiliyoruz.” Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda basında yer alan ‘Tiffany&Tomato’nun 1.5 milyon TL’ye satıldığı’ yönündeki haberlere ilişkin “Keşke fiyat 1.5 milyon TL olsaydı. Ama doğru değil, 1.5 milyan TL Tiffany&Tomato markasının tescili ile ilgili hukuki bir işlem ve bunun bedeli idi” dedi.

YURTDIŞINA BEYRUT’TAN AÇILACAK

ÖZGÜR Yıldırım 2020’ten itibaren yurtdışında da mağazalaşmaya başlayacaklarını belirterek, “Geçenlerde Beyrut’tan bir şirket bizimle temas kurdu, Beyrut’ta şubelerimizi açmak istiyorlar. Olumlu bakıyoruz. Ayrıca Azerbaycan ve Katar’dan da talep var değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

TEK SEFERDE 137 PARÇA ALAN VAR

ATLATTIĞI badirelere rağmen Tiffany&Tomato markasının hem çok bilindiğini hem de çok sevildiğini belirten Özgür Yıldırım, “Bizim Tiffany&Tomato gibi bilinen ve sevilen bir marka yaratabilmemiz çok zor, çok zaman ve çok maliyet isteyen bir şey. Biz bu markayı satın alarak 20-30 yıl kazandık. Üstelik markanın çok tutkulu müşterileri var. Geçenlerde İstanbul Viaport’taki mağazamızdan bir kişi tek bir alışverişte 137 parça almış. Ankara Esenboğa’da bir mağazamız var hatta satış noktası dememiz daha doğru. Büyüklüğü 16 metrekare. Buradan bir müşterimiz 34 parçalık alışveriş yapmış tek bir defada. işte bizi heyecanlandıran bu teveccüh. Yeni mağazalarımızda yeni koleksiyonumuzdan yapılan alışverişler bunlar” dedi.

KAPINIZA KİMSE GELMEYECEK SÖZÜ

BATİK ve Tiffany&Toma-to’nun sahibi Ziyal Grup ile uzun zamandır bir iş ilişkisi içinde olduklarını söyleyen Özgür Yıldırım, markanın devir sürecine ilişkin şunları anlattı: “Ziyal Grup Batik markasına odaklanmak istiyordu, biz de Tiffany&Tomato’yu almayı çok istiyorduk. Kasım 2018’de son bir toplantımız oldu, oldukça duygusal anlar yaşandı. Tiffany&Tomato’nun bir alacağı için sizin kapınıza hiç kimse gelmeyecek diye bir söz verdik. Şu anda hala büyük bir dayanışma içindeyiz, bize destek oluyorlar. Biz Batik için üretime devam ediyoruz” diye konuştu.