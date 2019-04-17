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Patateste sıfır gümrük vergisinin süresi uzatıldı

17.04.2019 - 08:04
Patateste sıfır gümrük vergisinin süresi uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Patatese ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ithalatta sıfır gümrükle 200 bin ton tarife kontenjanı için süre uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla patates ithalatında sıfır gümrük uygulaması 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Patates ithalatında sıfır gümrükle 200 bin ton tarife kontenjanı 20 Nisan 2019'da sona erecekti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 11 Mart'ta yürürlüğe giren uygulama 31 Mayıs'a kadar sıfır gümrük vergisiyle devam edecek.


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